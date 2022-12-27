«Открытие» завершилось

Как и предполагал “Ъ”, сделка по продаже ВТБ банка «Открытие» завершилась до начала нового года. В отношении судьбы одного из крупнейших российских банков, доставшихся ЦБ по итогам санации, было много планов, большинство из которых предполагало тот или иной вариант приватизации. Однако начало военных действий на Украине поставило на этом варианте окончательный крест. В результате доля российской банковской системы в руках государства становится все больше, а конкуренция в ней — все меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЦБ официально объявил 27 декабря, что больше не является акционером банка «Открытие», продав его ВТБ. После этого пока еще действующий глава банка «Открытие» Михаил Задорнов подвел итоги своей пятилетней работы в банке, заодно раскрыв его финансовые результаты. В 2022 году по РСБУ «Открытие» получит более 40 млрд руб. прибыли, по МСФО — свыше 10 млрд руб. Также, добавил господин Задорнов, банку удалось увеличить клиентскую базу, кредитный портфель и сохранить высокий уровень достаточности капитала (15,8% по итогам января—ноября).

Текущее правление «Открытия» завершает свою работу 31 декабря, уйдет подавляющая его часть, уточнил господин Задорнов, не раскрыв конкретных имен.

Как рассказывал “Ъ”, господина Задорного во главе банка сменит Михаил Алексеев (см. “Ъ” от 22 декабря). Последний два года занимал пост члена наблюдательного совета «Открытия», пояснил Михаил Задорнов. «Возможно, это был один из факторов выбора (его в качестве нового предправления.— “Ъ”), поскольку он, может быть, гораздо лучше, чем другие менеджеры банковского сектора, знает наш бизнес. С точки зрения своих планов пока рано говорить публично. Нам надо закрыть текущий год и обеспечить преемственность бизнеса»,— рассказал он.

Санация «Открытия» началась в 2017 году, и в ходе нее много говорилось о том, что банк не должен в итоге остаться под контролем государства. В частности, обсуждалась идея IPO «Открытия» в 2021 году.

Исходя из презентации господина Задорнова, ВТБ купил банк дешевле, чем тот стоил бы в рамках возможного публичного размещения,— 449–535 млрд руб. по оценке PwC для выхода на IPO против 328–374 млрд руб. по оценке «Деловых решений и технологий» для ВТБ.

Однако, признал господин Задорнов, оценка PwC включает ряд активов (АО «Точка», ЦБК «Кама» и «Балтийский лизинг»), проданных банку «Траст» в целом за 52,5 млрд руб. Долю в Qiwi (по состоянию на апрель — 13,7%) «Открытие» рассчитывает продать в ближайшее время.

Идея IPO «Открытия» или его продажи частному инвестору окончательно потеряла актуальность после начала военных действий на Украине и массированной санкционной атаки на российскую финансовую систему. Именно тогда глава ВТБ Андрей Костин предложил передать банку РНКБ и «Открытие» (см. “Ъ” от 29 апреля). В итоге ВТБ купил «Открытие» за 340 млрд руб.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 16 декабря 2022 года: «Как только мы оздоровили банк, мы сразу начали готовиться к продаже… в связи с изменением ситуации это стало практически невозможно. Но, на наш взгляд, продавать этот банк нужно».

В ЦБ сделку оценивают как успешную, указывая на хороший рыночный мультипликатор (выше 0,6 капитала). Объем средств, выделенных ЦБ в 2017–2018 годах на санацию банка, составил 1,4 трлн руб., из них 555 млрд руб. пришлось на капитал, еще на 850 млрд руб. была оказана поддержка ликвидности (697 млрд руб. «Открытие» вернуло ЦБ, а 153 млрд руб. передало в «Траст»).

В итоге с учетом дивидендов Банк России получит возмещение за потраченные средства в размере 352 млрд руб. Кроме того, остаются шансы на взыскание средств в суде — «продолжатся судебные разбирательства с лицами, контролировавшими "Открытие" до санации, это долгий процесс», говорят в ЦБ.

По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимира Тетерина, еще в 2019 году было понятно, что круг потенциальных покупателей «Открытия» невелик и «продажа ВТБ — логичный исход». Мультипликатор, по которому прошла сделка, в нынешних условиях «адекватный для обеих сторон», считает эксперт.

Однако в результате российский банковский сектор становится еще больше подконтролен государству. «Самое опасное в огосударствлении, если теряется критерий эффективности»,— подчеркнул сам Михаил Задорнов. Кроме того, вхождение «Открытия» в группу ВТБ ведет к снижению конкуренции на рынке, которая и так уменьшается на фоне ухода иностранных игроков.

Ольга Шерункова