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Коммерсантъ FM
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За 2022 год Украина получила более $120 млрд помощи

Национальный банк Украины опубликовал декабрьский отчет о финансовой стабильности. За 2022 год общая сумма анонсированной и представленной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров Украине превысила $120 млрд, следует из отчета со ссылкой.

По данным Нацбанка, за 11 месяцев 2022 года на финансирование бюджета Украина получила $28 млрд. 42% от этих поступлений — гранты. Уменьшить давление на платежный баланс Украины, cледует из отчета, позволила зерновая сделка, заключенная совместно с Россией при участии ООН и Турции.

Регулятор также отметил запланированную на 2023 год помощь Украине. Речь идет в том числе о предоставлении Киеву $45 млрд от США и согласовании нового пакета помощи от Евросоюза на сумму €18 млрд.

Евросоюз утвердил предоставление нового пакета финансовой помощи Украине 16 декабря. Согласно предложению Еврокомиссии, страны ЕС предоставят Киеву €18 млрд в виде льготных кредитов, на погашение которых Украине дадут 35 лет начиная с 2033 года.

Конгресс США 24 декабря одобрил законопроект о бюджете страны на сумму $1,7 трлн на 2023 год, в рамках которого $44,9 млрд пойдут на поддержку Украины. 19 декабря издание Politico сообщало, что американские чиновники ожидают замедления помощи Украине, поскольку у республиканцев, контролирующих Палату представителей, нет единства по этому вопросу.

Подробнее о разногласиях в Белом доме по вопросу помощи Украине — в материале «Ъ» «И пошел республиканец на республиканца».

Лусине Баласян

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