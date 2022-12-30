Страховщик для страховщика

По данным “Ъ”, в «Росгосстрах», входящий в проданную на днях ВТБ группу «Открытие», переходит Георгий Горшков, давно работающий в структурах банка. В перспективе, утверждают источники “Ъ”, он может возглавить компанию, руководство которой, в отличие от топ-менеджмента самого «Открытия», все еще сохраняет свои места. Эксперты полагают, что господин Горшков привлекается как антикризисный менеджер для подготовки страховщика к продаже. Однако участники рынка допускают и сохранение «Росгосстраха» с интеграцией в группу ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Куратором страхового бизнеса группы «Открытие», «Росгосстраха», от ее нового владельца ВТБ (см. “Ъ” от 27 декабря) станет Георгий Горшков, рассказали источники “Ъ” на рынке. Он придет в компанию пока на «промежуточную должность», уточнил один из собеседников “Ъ”, а в дальнейшем может возглавить страховщика. По его словам, об этом уже объявлено руководству «Росгосстраха». В ВТБ сообщили, что по интеграции «Росгосстраха» «на данный момент решения не принято, обо всех кадровых изменениях будет сообщено дополнительно». В страховщике говорят, что «не уполномочены комментировать действия акционеров». Георгий Горшков отказался от комментариев.

По данным «Эксперт РА», «Росгосстрах» занимает 7-е место по премиям (более 100 млрд руб.) на рынке страхования РФ. Основные виды страхования: ОСАГО (25% премии за первое полугодие), ДМС (21%), страхование имущества граждан (17%).

ВТБ только на днях завершил сделку по покупке у ЦБ банка «Открытие», заодно получив и 100% «Росгосстраха». В «Открытии» смена руководства прошло почти мгновенно: 29 декабря было объявлено, что семь членов правления, в том числе глава банка Михаил Задорнов, покинут свои посты уже 31 декабря. Однако о судьбе менеджмента «Росгосстраха» пока ничего не известно. Гендиректор компании сменился совсем недавно: в июле ее возглавил операционный директор Максим Шепелев. Геннадий Гальперин покинул свой пост по истечении трехлетнего контракта. О других перестановках не сообщалось.

Георгий Горшков в 2007–2012 годах возглавлял розничный бизнес ВТБ24, в 2016–2020 годах был первым заместителем президента Почта-банка, входил в совет директоров «ВТБ Страхования». В последние полтора года он занимался проектом цифрового страхования «Пульс» на основе страховой компании «Тюмень-Полис» при участии ВТБ. По мнению главы совета директоров Top Contact Артура Шамилова, господин Горшков приходит «как антикризисный менеджер от нового акционера, который возглавит компанию, наведет порядок, разберется с командой и стратегией».

Судьба «Росгосстраха», действительно, остается неясной. ВТБ сейчас из профильных активов владеет только 45% акций того же «Пульса» (доля рынка менее 1%) и 10% акций СОГАЗа. «ВТБ Страхование» банк продал СОГАЗу еще в 2018 году. По данным источников “Ъ”, сделка с СОГАЗом ограничивает действия ВТБ на страховом рынке, но обязательства истекают в 2023 году.

Собеседник “Ъ” из числа страховщиков считает, что в такой ситуации ВТБ может сохранить «Росгосстрах» за собой. Это мнение разделяет управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский: «Для ВТБ "Росгосстрах" — прекрасный актив, у компании разветвленная агентская сеть, объемная клиентская база. Клиентам страховщика могут предложить продукты ВТБ».

Но господин Шамилов считает более вероятной продажу «Росгосстраха». По мнению одного из опрошенных экспертов, это вряд ли произойдет быстро, поскольку «сегодня не самый удачный момент — конъюнктура экономики и финансового сектора неблагоприятная». Собеседник “Ъ” считает, что миссия Георгия Горшкова «может быть в том числе связана со снижением привязки "Росгосстраха" к группе "Открытие" в плане клиентских пересечений и с повышением операционной эффективности страхового дивизиона».

Юлия Пославская, Ксения Дементьева