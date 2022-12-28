Расстрел оценили высшей мерой

Пермский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли шесть человек. Несмотря на просьбу подсудимого и его адвоката не назначать самое суровое наказание, суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Осужденный и его защитник пока не решили, будут ли оспаривать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Бекмансуров не смог убедить суд не назначать ему пожизненное лишение свободы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Тимур Бекмансуров не смог убедить суд не назначать ему пожизненное лишение свободы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Тимура Бекмансурова рассматривалось в суде с лета этого года. Сами события, которые легли в основу обвинения, произошли 20 сентября 2021 года. Тогда Тимур Бекмансуров, на тот момент обучавшийся на первом курсе юридического факультета ПГНИУ, открыл на территории кампуса стрельбу из охотничьего ружья. В результате нападения шесть человек погибли, 59 были ранены или получили травмы, спасаясь бегством. Тимуру Бекмансурову вменили в вину убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ), а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) — за попытку застрелить задержавшего его инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константина Калинина и повреждение имущества университета и двух автомобилей (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Тимур Бекмансуров признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях.

Прокуратура в ходе прений требовала приговорить его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в течение первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима.

Сам Тимур Бекмансуров и его адвокат Виктор Паньков просили менее сурового наказания, ссылаясь на состояние здоровья подсудимого (после ранения, полученного при задержании, ему ампутировали левую ногу на уровне нижней трети бедра), отсутствие у него судимостей ранее и другие смягчающие, по их мнению, обстоятельства.

Оглашать приговор судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников, рассматривавший дело единолично, начал 28 декабря в 11:00 и закончил уже после завершения рабочего дня. Он попросил подсудимого встать, отметив, что в дальнейшем тот сможет сесть на скамью, если ему станет тяжело (с последним словом Бекмансурову разрешили выступить сидя). Сначала судья в деталях изложил обстоятельства совершенных обвиняемым преступлений. Далее он зачитал показания самого Тимура Бекмансурова, данные им в ходе предварительного следствия. В них бывший студент сообщил, что спланировать нападение на одно из образовательных учреждений Пермского края решил еще в 2016 году, «испытывая чувство ненависти к окружающим людям и желая уничтожить себя самого», и подробно рассказал о подготовке и совершении преступления. Также судья зачитал показания потерпевших и свидетелей, подтверждающие виновность нападавшего, и показания его родственников и знакомых, говоривших, что о желании иметь оружие и планах устроить стрельбу Тимур Бекмансуров заявлял, еще учась в школе. Также судья напомнил, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Тимура Бекмансурова вменяемым, а значит, всю тяжесть совершенного им деяния он осознавал.

Перед тем как огласить наказание, Сергей Коробейников отметил, что при его назначении учитывались смягчающие обстоятельства, которые называли подсудимый и его адвокат.

Но, принимая во внимание «исключительную общественную опасность совершенного Бекмансуровым деяния и, соответственно, исключительную общественную опасность его личности», суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В соответствии с судебным решением первые три года Бекмансуров будет сидеть в тюрьме, затем его переведут в исправительную колонию особого режима.

Исковые требования к Тимуру Бекмансурову о возмещении морального вреда на общую сумму 24,91 млн руб., поступившие от родственников погибших и пострадавших, удовлетворены в полном объеме. Также суд удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда ПГНИУ на 275,8 тыс. руб. и требования владельцев двух автомобилей, которые были повреждены в ходе нападения, на общую сумму 70,4 тыс. руб.

На вопрос судьи, понятны ли ему решение суда, сроки и порядок его обжалования, Тимур Бекмансуров ответил утвердительно. Будет ли он оспаривать приговор, по словам его адвоката, пока не решено. «Сторона защиты только после скрупулезного анализа состоявшегося судебного акта сможет определить дальнейшие действия»,— пояснил Виктор Паньков.

Екатерина Артемова, Пермь