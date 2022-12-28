Разбор пролетов

В Южной Корее разгорается скандал в связи с дерзким вторжением в ее воздушное пространство северокорейских беспилотников. Инцидент обнажил проблемы южнокорейской ПВО, оказавшейся беспомощной перед малыми дронами КНДР. После того, как военное командование принесло публичные извинения за неготовность отразить атаку с Севера, отставание армии был вынужден признать и президент Юн Сок Ёль. Акция Пхеньяна нанесла репутационный удар по оборонному сотрудничеству США и Южной Кореи, ранее рапортовавших об усилении взаимодействия по сдерживанию КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Lee Jin-man / AP Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Lee Jin-man / AP

После нашествия пяти северокорейских дронов, в течение нескольких часов в понедельник, 26 декабря, находившихся в воздушном пространстве соседнего государства, и безуспешных попыток их сбить силами ПВО и военной авиации Южной Кореи в Сеуле активно ищут виновных беспрецедентного публичного унижения со стороны Пхеньяна.

«Почему никто не готовился к нападению северокорейских дронов? Подобное происходило и раньше, что вы делали все это время?» — обрушился на министра национальной обороны Ли Чжон Сопа президент Юн Сок Ёль, вступивший в должность в мае и позиционирующий себя «сильной рукой» в отношениях с КНДР.

«Это шок: вражеский беспилотник спокойно долетел до центра Сеула, а мы при этом потеряли наш самолет-штурмовик. Мы должны выяснить, почему наши вооруженные силы оказались не готовы к вторжению БПЛА, несмотря на то что такие инциденты случались в прошлом. Наша армия должна быть лучше подготовлена»,— выразил мнение южнокорейских парламентариев депутат от правящей партии «Гражданская сила» Чу Хо Ён.

Вторжение северокорейских дронов привело к приостановке десятков рейсов в аэропортах страны и вызвало панику населения.

Комментируя инцидент, военные эксперты в Сеуле отмечают, что южнокорейские ВВС столкнулись с трудностями при попытке уничтожения беспилотников КНДР, так как те меняли траекторию и высоту полета, а также подлетали близко к районам с гражданским населением, что затрудняло нанесение ударов по ним во избежание жертв.

Во вторник, когда северокорейские БПЛА уже покинули воздушное пространство страны, молнией прошла новость о новой атаке дронов в уезде Канхва, в связи с чем самолеты и вертолеты южнокорейских ВВС были вновь подняты по тревоге. Однако позднее агентство Yonhap сообщило, что тревога оказалась ложной: за северокорейские беспилотники приняли стаю птиц.

На фоне попыток перевести стрелки на силовиков в президентской администрации дали понять, что лично к главе государства не должно быть никаких вопросов, поскольку сам он действовал решительно и вовремя отдавал приказы военным. «Когда прилетел первый беспилотник, президент дал указание немедленно принять контрмеры. Он приказал отправить два-три наших беспилотника на каждый северокорейский и сбивать их»,— сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на представителя президентской администрации. По словам собеседника агентства, по указанию президента глава управления по национальной безопасности президентской администрации Ким Сон Хан отдавал распоряжения военным и осуществлял общую координацию реагирования на вторжение дронов.

В ходе попыток уничтожить вражеские дроны Сеул поднял в воздух истребители, вертолеты и штурмовик KA-1, который, впрочем, разбился по неустановленной причине, успев сделать по северокорейским БПЛА около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек.

Однако пальба по северокорейским малым дронам в итоге превратилась для южнокорейских ВВС в стрельбу из пушки по воробьям. Ни один из БПЛА так и не был сбит.

Как сообщил во вторник телеканал KBS, один из дронов-разведчиков мог достичь района Йонсан в Сеуле, где находится администрация президента, и произвести его съемку. Остальные четыре беспилотника летали в районе острова Канхвадо в Желтом море к западу от Сеула и в определенный момент пропали с радаров южнокорейских военных.

В связи с инцидентом глава операционного штаба Объединенного комитета начальников штабов Кан Син Чхоль выступил с заявлением, извинившись перед согражданами за то, что военные не смогли сбить северокорейские дроны. Он подтвердил мнение экспертов о том, что сложность борьбы с БПЛА малых размеров связана с невозможностью вести неограниченный огонь в условиях плотной городской застройки.

При этом представитель военного командования был вынужден публично признать, что армия Южной Кореи пока в полной мере не научилась сбивать малые разведывательные беспилотники. «У нашей армии есть сильные возможности отслеживания и поражения ударных беспилотников врага, несущих реальную опасность, но в случае с малыми разведывательными дронами размером до трех метров мы испытали сложности в их уничтожении. Готовность армии была недостаточной»,— заявил Кан Син Чхоль. Он пообещал усилить потенциал борьбы с северокорейским дронами, в том числе с применением средств электромагнитного поражения. «Наша армия тщательно проверит, как в каждом подразделении используются ударная техника и средства разведки для подготовки к провокациям беспилотников врага»,— добавил представитель военного командования.

Вслед за военными недостаточную подготовку вооруженных сил к отражению угроз с Севера был вынужден признать и лично президент Юн Сок Ёль.

«Этот случай наглядно демонстрирует, что в течение нескольких последних лет готовность наших вооруженных сил значительно ослабла, им не хватало тренировок. В связи с этим есть необходимость в более сильной подготовке и проведении учений»,— заявил Юн Сок Ёль, который пришел к власти после победы на президентских выборах марта этого года.

При этом он бросил камешек в огород предыдущего президента страны Мун Чжэ Ина, который выступал за диалог с Северной Кореей и, как считают его оппоненты, если не развалил армию, то допустил серьезные ошибки в военном строительстве. «Думаю, что теперь люди поняли опасность прежней политики по отношению к Северу, строившейся на благих намерениях и попытках достижения соглашений»,— заявил Юн Сок Ёль.

По его словам, одним из ответов должно стать ускоренное создание военного подразделения с разведывательными беспилотниками для операций в КНДР. «Мы укрепим возможности по разведке и наблюдению с появлением технологически продвинутых малозаметных дронов»,— пообещал глава государства. Доля критики из его уст досталась и парламенту, который наполовину сократил бюджет на борьбу с беспилотниками, предложенный правительством на будущий год.

Между тем акция Пхеньяна нанесла сильнейший репутационный удар по оборонному сотрудничеству США и Южной Кореи, ранее рапортовавших об усилении взаимодействия по сдерживанию КНДР.

В связи с этим в администрации президента Байдена ограничились кратким заявлением о том, что Вашингтон ведет консультации с Сеулом. «Мы в курсе сообщений о полете беспилотников КНДР через военную демаркационную линию, и мы тесно консультируемся с Республикой Корея по поводу характера этого вторжения. Приверженность США защите Республики Корея остается неоспоримой»,— заявил агентству Yonhap представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Сергей Строкань