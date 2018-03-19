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23 июля, вторник
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Новости
14:12
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
13:23
В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты
12:05
Олег Шеин не будет участвовать в выборах губернатора Астраханской области
10:54
Минобороны РФ: корейские самолеты не открывали предупредительный огонь
14:58
Пожар в лагере отдыха в Хабаровском крае. Главное
14:46
Руководство комитета Госдумы предложило создать систему интернет-трансляций телеканалов
14:03
Эксперты зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию
13:59
Комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
13:38
Apple может приобрести бизнес Intel по производству микрочипов для смартфонов
13:29
Ограбившего немецкого консула в Екатеринбурге приговорили к восьми годам колонии
13:11
Число жертв пожара в лагере отдыха в Хабаровском крае возросло до четырех
12:55
Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве полигона «Шиес»
12:49
Умер первый руководитель полетов NASA Крис Крафт
12:42
Журналисту «Черновика» предъявили обвинение в финансировании терроризма
12:37
При пожаре в Хабаровском крае пострадали 12 человек
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(обновлено: 23.07.2019)
Развитие краудфандинга
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Краудфандингу прописали лимиты
Ограничения получат и инвесторы, и заемщики
2
Взаимное финансирование дало сбой
Неплатежи компаний инвесторам выросли в полтора раза
1
Граждане не доверяют друг другу деньги
Объемы P2P-кредитования упали на треть
Краудфандинг минимизирует риски
Площадки начали страховать вложения инвесторов
Краудфандингу требуются правила игры
Отрасль рассматривает вопрос саморегулирования
3
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Для завершения фильма проведут ICO
1
Рынок краудфандинга в России удвоился в 2017 году
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На «Притяжение-2» соберут со зрителей
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«Новые деньги» предлагают усыновить
ЦСР за мягкую стратегию госрегулирования альтернативных финансов
Инвесторы объединились для взыскания
Участнику краудинвестинговой платформы грозит уголовное дело
Активы учтет народ
Регистраторы ищут клиентов в краудфандинге
1
Взыскание поставили на «Поток»
Суд защитил инвесторов краудфандинговой площадки
Народные инвестиции обновили редакцию
Законопроект о краудфандинге переписали в деталях
Гражданам ограничат краудфандинг
Ведомства разошлись в оценках инвестиций
Краудфандинг призовут к порядку
ЦБ опубликовал законопроект регулирования рынка
1
Тест взаимного кредита
В пилотном регулировании краудфандинга примут участие 20 компаний
Льготы, которыми можно не пользоваться
Дмитрий Бутрин о том, как Минэкономики предлагает развивать в России краудфандинг без репрессий
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Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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