Август не порадовал краудфандинг урожаем

Рынок краудфандинга в августе вернулся к снижению, прервав кратковременный рост. Среди основных причин — ужесточение регулирования ЦБ, вынудившее платформы внедрять более строгие скоринговые модели. Эксперты ожидают консолидации рынка на фоне растущей регуляторной нагрузки при одновременном появлении новых крупных игроков.

Согласно данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), объем выдачи займов на рынке краудфандинга в августе 2025 года составил 2,1 млрд руб., показав снижение к прошлому месяцу на 3,4% и на 8,9% к августу 2024 года. При этом июнь-июль 2025 года, напротив, были месяцами роста после периода падения и стагнации на фоне высоких ставок на долговом рынке (см. “Ъ” от 17 августа).

Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных площадок — инвестплатформ (ИП). Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 103 оператора ИП.

На негативную динамику в августе повлияло и ужесточение регулирования ЦБ, в соответствии с которым летом этого года практически все платформы были вынуждены внедрять более строгие скоринговые модели, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Это привело к сокращению числа одобренных заявок, к временному замораживанию активности и к смещению фокуса на качество.

Ужесточение регулирования и стремление как инвесторов, так и платформ к преобладанию надежности над доходностью связаны с ухудшением платежеспособности заемщиков. «В малом и среднем бизнесе усиливаются цепочки неплатежей, возникают кассовые разрывы на множестве этапов производственного или торгового цикла,— говорит гендиректор ИП JetLend Роман Хорошев.— Небольшие контрагенты ожидают выплаты от крупных, у крупных проблемы с ликвидностью из-за санкций». По данным ЦБ, доля просрочки в общем объеме действующих договоров займов на ИП выросла по итогам второго квартала 2025 года до 17,7% против 15,4% в первом квартале.

Вместе с тем эффект от снижения ключевой ставки еще не полностью реализован, на данный момент сохраняются ожидания по дальнейшему смягчению ДКП и росту объема выдач, обращает внимание гендиректор ИП «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Временной лаг между снижением ставок и позитивным влиянием на рынок может занимать до шести месяцев, а «значимый позитив мы можем увидеть только в начале 2026 года», считает Роман Хорошев. «Признаками оживления можно считать выход из сезонного спада после летних отпусков и адаптацию платформ к новым правилам, когда они стали плавно увеличивать объемы выдачи в новых условиях»,— добавляет он.

Ждать динамики на рынке, как в прошлые годы, не стоит, считает основатель инвестиционного сообщества «Больше чем деньги», сооснователь ИП «Инвестмен» Николай Солодовников. По оценке Романа Хорошева, стагнация в 2025 скорее всего продолжится, однако возможны кратковременные всплески в октябре за счет количества рабочих дней. «Высокая ставка закрывает доступ многим компаниям к рефинансированию, изменений на рынке краудфандинга мы не ожидаем ранее, чем будет снижение ключевой ставки до уровня 14%»,— говорит руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

При этом, по мнению Алексея Курасова, ужесточение регулирования с большой долей вероятности ускорит консолидацию рынка. Новые требования ЦБ требуют растущих инвестиций в аналитику, в IT, а для небольших компаний это просто неподъемные затраты, указывает Олег Абелев. Впрочем, по мнению исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, число платформ вряд ли будет серьезно снижаться. Привлекательность формы ИП для различных экосистем будет лишь возрастать, полагает он. Геннадий Фофанов согласен, что рынок будет расти еще за счет новых игроков. Например, Wildberries купила инвестиционную платформу в прошлом месяце, соответственно, она уже точно выйдет на рынок, и, судя по масштабу самого маркетплейса, ожидается что ее показатели должны быть очень большими, резюмирует он.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева