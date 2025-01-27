Коллективные кредиторы оценили ставку

Декабрь позволил рынку краудлендинга вернуться к росту. По мнению экспертов, на этот сегмент, как и на рынок высокодоходных облигаций, очень сильно и непосредственно влияет ключевая ставка ЦБ, и даже ее стабилизация позволяет рынку восстанавливаться, а снижение и вовсе позволит коллективному долговому финансированию через специальные платформы перейти к росту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со статистикой Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП) по рынку краудлендинга за декабрь 2024 года. Согласно ей, в последнем месяце года рынок развернулся в сторону роста — объем займов предпринимателям составил 2,66 млрд руб., что почти на 500 млн руб. больше, чем в ноябре. При этом значения декабря 2023 года достичь пока не удалось. Не хватило 443,9 млн руб. «Декабрь 2024-го оказался хуже прошлогоднего из-за того, что сработали меры Банка России по охлаждению кредитной активности в секторе малого и среднего предпринимательства. Многие бизнесы отложили до более комфортных времен свои проекты, требующие в реализации привлечения средств инвесторов»,— поясняет исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский.

По подсчетам “Ъ”, основанным на ежемесячных данных АОИП, по итогам 2024 года суммарные выдачи в сегменте краудлендинга составили 47,4 млрд руб., что почти вдвое больше, чем годом ранее,— 24,1 млрд руб.

Краудлендинг — механизм коллективного инвестирования по договору займа. Инвесторы дают компаниям деньги в долг через специальные инвестиционные платформы, а компании возвращают займы с процентами. Реестр платформ ведет ЦБ, на конце декабря в нем было 94 игрока.

По мнению президента инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, такие результаты декабря 2024 года были обусловлены в первую очередь настроениями основной массы инвесторов, которые на фоне высоких ставок по депозитам с большей охотой понесли деньги во вклады, что спровоцировало просадку альтернативных инструментов, коими и являются краудлендинговые платформы. По словам младшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анны Ивановой, динамика показателей 2024 года в полной мере отражает влияние повышения ключевой ставки Банком России. «Инвестиционный климат характеризовался в большей степени уходом капитала в безрисковые инструменты»,— согласна она.

В аналогичную ситуацию попал и рынок высокодоходных облигаций (ВДО). По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака по ВДО, в 2024 году было размещено 189 выпусков ВДО (около 30,7% от общего количества обращающихся бумаг), что на 30,3% выше показателя 2023 года. Объем размещения составил 98,3 млрд руб., превысив показатель прошлого года только на 5%. В течение года активность эмитентов ВДО менялась от квартала к кварталу в зависимости от конъюнктуры рынка. «Начав год достаточно активно — в первом квартале было размещено порядка 32% от общего объема, во втором и третьем кварталах наметилось снижение до 16% и 23% соответственно на фоне резкого роста доходности на всем облигационном рынке. В четвертом квартале был зафиксирован рост до 29% от годового размещения»,— поясняет он. В минувшем году эмитенты размещались с доходностью 19,1–29,9% годовых (в среднем 24,5% годовых) против 13,7–26,3% годом ранее, указывает эксперт. «В абсолютном выражении объемы ВДО и краудлендинга несопоставимы. Однако темпы роста этих сегментов примерно сопоставимы — это около 10–12%»,— отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.

В 2025 году серьезным стимулирующим фактором может стать повышение качества портфеля заемщиков, что позволит привлечь новых инвесторов на платформы. «Ставка продолжит быть высокой, а системные проблемы, которые привели к повышенным дефолтам в 2023–2024 годах, не будут решены,— говорит управляющий партнер платформы "Поток" Юрий Попов.— Инвесторам рекомендую очень аккуратно выбирать объекты для инвестирования. А заемщикам — навести порядок в финансах, сократить расходы и настроиться на выживание». Впрочем, не все настроены так негативно. «Если ставка сохранится, мы увидим постепенное развитие краудлендинга в уже сложившихся реалиях, после адаптации к новым условиям,— уверен партнер инвестиционной платформы "Мани Френдс" Юрий Колесников.— Если же ставка начнет снижаться, это будет импульсом к кратному росту, как это было в 2022–2023 годах».

Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев