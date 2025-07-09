Краудфандинг умаялся

Май 2025 года стал вторым месяцем подряд, когда рынок краудфандинга зафиксировал падение. В итоге показатели выдач вернулись к значению двухлетней давности. Основная причина — высокие ставки, при которых не каждая компания может позволить привлечение средств через краудфандинг, а инвесторы выбирают дорогие безрисковые вклады. Кроме того, на фоне роста просрочки по платформенным займам операторы вынуждены усиливать скоринг, чтобы не допустить дальнейшего роста дефолтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года объем размещения займов на краудфандинговых платформах составил всего 1,75 млрд руб., почти на 20% меньше, чем в апреле. Такие данные опубликовала в своем Telegram-канале Ассоциация операторов инвестиционных платформ (АОИП). Падение выдач происходит второй месяц подряд, после стремительного роста в феврале и марте. По сравнению с результатом прошлого года объем выдачи сократился на 30% и фактически вернулся к значению двухлетней давности — мая 2023 года (1,76 млрд руб.). Вместе с тем, по оценке АОИП, за пять месяцев 2025 года объем выданных займов составил 9,5 млрд руб., что лишь на 18% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок (инвестплатформ). Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрированы 103 оператора инвестплатформ. По данным регулятора, около 95% объема привлеченных средств приходится на МСП.

По словам исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, на рынке продолжилось снижение выдач в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и высоких ставок по вкладам. «При такой высокой ключевой ставке только избранные бизнесы вытягивают уровень маржинальности на рынке краудфандинга, это в целом снижает спрос на заимствования»,— отмечает он.

Более того, по словам основателя платформы «Инвестмен» Николая Солодовникова, инвесторы в целом отвернулись от рынка, так как «вкладывать деньги с риском под 30% сейчас при гарантированной доходности депозитов 20% и более им не интересно».По данным Банка России, количество активных инвесторов—физических лиц на 1 апреля 2025 года немногим превышало 37 тыс. человек, тогда как годом ранее их было почти в два раза больше — более 60 тыс. человек.

Еще один значимый фактор для сужения рынка — ужесточение проверок проектов при их выводе на платформы.

«Операторы платформ ужесточили скоринг, чтобы запускать более финансово устойчивые проекты, которые могут выдержать высокую ставку по заемным средствам»,— указывает Кирилл Косминский. По его словам, это в своем роде «профилактика потенциальных дефолтов заемщиков». «Фокус на снижении высоко рисковых займов был связан в первую очередь с возросшим числом просрочек и необходимостью привлечения большего числа активных инвесторов»,— считает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анна Иванова.

Данные по дефолтам АОИП не анализирует. По данным ЦБ, доля просроченной задолженности на инвестплатформах в первом квартале 2025 года составила 15,3% (против 9,9% годом ранее). В предыдущие годы, по словам участников рынка, этот показатель не превышал 10% (см. “Ъ” от 13 мая). «Ситуация на рынке такова, что дефолтность по проектам последних лет, особенно 2024 года, когда еще не все успели перестроить скоринг, будет выше, чем в 2023 году,— признает Николай Солодовников.— Малый бизнес — лакмусовая бумажка, займы, которые берутся на платформах, более короткие, чем, например, на облигационном рынке, но и там уже видим ряд дефолтов».

По словам управляющего партнера платформы «Поток» Юрия Попова, объемы дефолтов безусловно увеличились. «В рамках своего продукта "без риска" мы выкупаем дефолты, которые несут наши клиенты-инвесторы»,— указывает он. В частности, в мае объем выкупа составил 22 млн руб. «Мы следим за финансовым состоянием клиентов и их поведением. И в случае выявления настораживающих факторов (если выручка за этот период у бизнеса не растет) мы скорее откажем в новом транше»,— заявил гендиректор платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Поэтому прогнозы относительно восстановления объема выдач в ближайшее время у экспертов осторожные. «Ожидаем рост выдач во втором полугодии при условии, что ключевая ставка ЦБ снизится хотя бы на 2 п. п. (сейчас 20%.— “Ъ”)»,— говорит Кирилл Косминский. По оценке члена экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрия Колесникова, третий квартал 2025 года будет периодом стагнации, реального оживления стоит ожидать только по итогам четвертого квартала. «Заметный рост рынка мы увидим при достижении ключевой ставкой отметки не выше 10–12%»,— считает он.

Ксения Дементьева