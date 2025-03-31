На платформах толпятся миллионы

Российский рынок краудфандинга может получить новый импульс для развития. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, предлагается увеличить годовой лимит инвестиций для физлиц с 600 тыс. до 1 млн руб. Однако сегмент остается высокорисковым, а отдельные положения законопроекта требуют дальнейшей проработки, особенно в части регулирования и защиты розничных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки в закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ…», внесенные 28 марта в Госдуму, значительно расширяют возможности как операторов этих площадок, так и инвесторов. В первую очередь предложено увеличить годовой лимит инвестиций для физлиц с 600 тыс. до 1 млн руб. И такой лимит можно будет использоваться на каждой платформе. При этом в эту сумму не входят полученные инвестором средства по завершенным договорам.

Законопроект вводит механизм защиты интересов инвесторов. В частности, он ограничивает разницу между минимальной и максимальной суммами, указанными в инвестиционном предложении, не более чем 25%. Кроме того, операторы инвестиционных платформ (ОИП) лишаются права на односторонний отказ от договоров, если у инвестора уже есть активные инвестиции на платформе. При этом лица, привлекающие инвестиции, будут обязаны предоставлять оператору платформы «достоверную информацию о себе и своих инвестиционных предложениях» для ее последующего раскрытия.

Также документ наделяет Банк России полномочиями регулировать раскрытие информации и устанавливать требования к капиталу ОИП. Вместе с тем операторы смогут привлекать инвестиции на собственной платформе, однако им будет запрещено одновременно выступать и в роли инвестора, и в роли заемщика, чтобы избежать конфликта интересов.

Согласно данным ЦБ на 27 марта 2025 года, в реестре операторов инвестплатформ находилось 99 организаций. Объем привлеченных через инвестплатформы средств в 2024 году вырос более чем вдвое, достигнув 54,2 млрд руб., из которых большая часть пришлась на краудлендинг (привлечение/размещение займов) — 41,6 млрд руб. На начало 2025 года на платформах было зарегистрировано почти 159 тыс. инвесторов-физлиц (рост за год на 32%). Активных инвесторов в четвертом квартале 2024 года было 42,8 тыс. человек, на 28% ниже, чем годом ранее.

Как отмечают участники инвестиционного рынка, законопроект создает новые возможности для развития операторов инвестплатформ и позволит привлекать больше инвестиций. И среди главных факторов — повышение максимального годового лимита инвестирования для физлиц до 1 млн руб. с возможностью реинвестирования. Кроме того, как отмечает партнер инвесткомпании «KAMA Flow» Кирилл Тишин, право операторов напрямую выступать инвесторами или привлекать инвестиции через собственные платформы «может значительно повысить их привлекательность для инвесторов, особенно за счет участия якорных игроков». Партнер по развитию «Брэйнбокс ВиСи» (инвестплатформа Brainbox.VC) Сергей Егоров также отмечает, что закон ведет к росту защиты интересов инвесторов при подробном раскрытии эмитентов, а также при возможных конфликтах интересов. В частности, по его словам, у платформ появится возможность «более эффективного контроля за заключением договоров инвестирования», которые начинают действовать «сразу после списания денежных средств с номинального счета платформы». Как считает инвестстратег инвесткомпании «Гарда Капитал» Александр Бахтин, требования по повышению прозрачности платформ, большему раскрытию информации от заемщиков и большей защите прав инвесторов являются попыткой «привести краудлендинг в большее соответствие с традиционными инструментами вроде облигаций». По словам гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, эти инициативы важны с точки зрения снижения рисков инвесторов, «чтобы они были уверены в том, что инфраструктура платформы не добавляет рисков к тому кредитному риску, который несет заемщик».

Впрочем, эксперты указывают на необходимость тщательной проработки ряда положений законопроекта. В частности, по словам продакт-менеджера «Финама» Юлии Савиной, вопрос конфликта интересов платформам необходимо будет «прорабатывать тщательнее». Кроме того, как отмечает Александр Бахтин, в документе нет четких рамок в плане ужесточения регулирования, «просто предлагается такая опция на усмотрение регулятора». Помимо этого, по мнению Кирилла Тишина, главная проблема, решения которой не предлагает проект,— «защита розничных инвесторов от рисков инвестирования в венчурные стартапы с учетом вероятных завышенных оценок и потенциального отсутствия защитных механизмов в сделках» (см. “Ъ” от 17 марта). По его мнению, наличие в инвестиционном раунде, собираемом через платформы, профессиональных инвесторов «способно быть критерием дополнительного одобрения со стороны регулятора».

Кирилл Балабанов, Юлия Пославская