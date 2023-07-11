Средства собрались на площадках

В начале лета сегмент краудфандинга оживился после весеннего застоя. И клиенты, привлекающие средства через инвестплатформы, и инвесторы адаптировались к экономической и политической ситуации. Участники рынка ожидают восходящей динамики до конца года и выхода в сегмент новых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным Money Friends, подготовленным при участии Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), общая сумма займов, выданных краудфандинговыми площадками, составила по итогам июня 2 млрд руб. (прирост в месяц на 300 млн руб., или 13%, и на 135% год к году). Всего объем рынка краудлендинга с начала 2023 года составил 9,5 млрд руб.

По итогам мая объем привлеченных средств на рынке краудфандинга достиг 1,77 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 июня). До этого показатели последних трех месяцев держались около 1,7 млрд руб. Июньский рост превысил майский более чем в четыре раза.

По словам исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, рост обусловлен улучшением динамики крупных игроков. Он сопровождается явным укрупнением лидеров отрасли — JetLend, «Поток» и «Вдело» суммарно занимают 80% доли рынка по году, говорится в исследовании.

Спрос на деньги со стороны сектора МСП измеряется в триллионах, поэтому рост по факту на текущем этапе ограничен лишь числом инвесторов и ожидаемыми с их стороны ставками (от 15%), отмечает господин Косминский. «Есть вероятность снижения темпов роста в летние месяцы и ускорения с осени,— добавляет он.— Я ожидаю цифры в 25 млрд руб. займов по итогу года, если не будет форс-мажорных факторов».

Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрирован 71 оператор инвестплатформ. По итогам 2022 года объем привлечения оценивается в 11,5 млрд руб.

«Июнь стал рекордным для "Потока" по многим показателям. Мы увидели самые большие пополнения и минимальный вывод средств инвесторами, максимальный процентный доход при почти нулевых дефолтах по займам,— говорит гендиректор "Потока" Юрий Попов.— Предполагаю, что рынок в целом растет по тем же причинам и, скорее всего, вырастет в два-три раза в этом году».

Член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников полагает, что рынок будет однозначно расти. «Рынок субъектов МСП адаптировался к новым условиям работы в режиме мобилизационной экономики,— отмечает он.— Сейчас похоже, что будут расти процентные ставки, так как ключевая ставка Банка России будет подрастать. А это повлечет за собой рост процентных ставок в краудфандинге и привлечет в рынок дополнительные инвестиции».

По оценкам гендиректора JetLend Романа Хорошева, если не случится форс-мажорных обстоятельств, весь рынок краудлендинга вырастет до 23–25 млрд руб. «Рынок кредитования МСБ — более 11 трлн руб., а кредит в банке получить очень сложно,— продолжает он.— Облигации можно выпустить только от 50–80 млн руб.». Сегмент от 1 млн до 100 млн руб. не покрыт небанковским кредитованием, заключает господин Хорошев.

При этом в июне число инвестплатформ, зарегистрированных ЦБ, пополнилось одним игроком — Brainbox VC. «Это проект, который планирует специализироваться на акционировании ИТ-стартапов,— говорит господин Косминский.— В течение нескольких лет в России была лишь одна платформа акционерного краудфандинга (Rounds), а за последние полгода появились еще две».

Инвесторам все менее удобно состоять в различных инвестклубах, а комфортнее выбирать стартапы для инвестиций через единое цифровое окно, где встроены все расчеты и коммуникации, отмечают эксперты. «Новые платформы продолжают приходить на рынок, то есть формат децентрализованных финансов находится в тренде,— полагает господин Косминский.— Пока многие из этих проектов сами являются стартапами и нуждаются в лид-инвесторах, но при увеличении интереса к сегменту инвестплатформ со стороны розничных инвесторов я предсказываю, что мы увидим и выход банков на этот рынок в ближайшие два-три года».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская