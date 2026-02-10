Инвестиции встали на платформу

В 2025 году на рынке краудфандинга инвестиционные платформы (ИП) выдали 23,66 млрд руб., вплотную приблизившись к результату рекордного 2023 года. Достижение такого показателя обеспечил резкий рост выдачи в декабре, когда был закрыт целый ряд крупных сделок. Эксперты уверены, что потенциал роста не исчерпан, основными драйверами его станут консолидация и контроль качества долгов.

Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных площадок — инвестплатформ (ИП). Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ на данный момент зарегистрировано 105 операторов ИП.

Ассоциация операторов инвестиционных платформ (АОИП) подвела итоги рынка краудфандинга за декабрь. Согласно данным АОИП, по итогам декабря платформы выдали 2,5 млрд руб. займов, против 2,08 млрд руб. в ноябре. В результате резкого роста по итогам последнего месяца 2025 года показатели выдач впервые за весь год превысили месячный результат 2024 года (2,36 млрд руб. в декабре), хотя до этого в основном отставали от них. По словам исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, декабрь стал моментом концентрации сделок, которые в более благоприятных условиях распределялись бы равномернее по кварталам. «Это временный всплеск, не тенденция»,— говорит гендиректор ИП JetLend Роман Хорошев. По его словам, на рынке в декабре было закрыто пять крупных сделок, которые и обеспечили резкий рост выдач. «Кроме того, рынок продемонстрировал адаптацию к макроэкономическим условиям, и к концу года интерес к альтернативным источникам финансирования начал восстанавливаться»,— указывает гендиректор Lender Invest Дмитрий Исаков. По словам управляющего партнера ИП «Времяденьги» Андрея Морозова, в декабре компании активно закрывали кассовые разрывы и формировали оборотный капитал под контракты на начало года. «Многие инвестиционные сообщества и инвестклубы стали структурировать свои сделки через ИП, что позволяет перетекать деньгам из серой зоны в белую»,— отмечает основатель инвестиционного сообщества «Больше чем деньги», сооснователь ИП «Инвестмен» Николай Солодовников.

Всего за 2025 год платформы выдали 23,66 млрд руб., почти достигнув результатов рекордного 2023 года — 24,084 млрд руб. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в банковской системе в сегменте кредитования МСБ наблюдается около 19% плохих долгов, скрытых реструктуризациями, приводит данные Роман Хорошев. «С 2023 года, то есть с момента начала роста ключевой ставки, качество заемщиков постоянно ухудшалось,— продолжает он.— Несмотря на рост запросов на кредитование в 2025 году по сравнению с 2024 годом, выдавать мы стали несколько меньше. Конверсия из заявки в одобрение упала в 3 раза, до 8%. Цель — минимум риска и дефолтности».

В то же время, по мнению Кирилла Косминского, приближение объемов к уровню рекордного 2023 года уже само по себе является показателем устойчивости рынка, при этом потенциал роста сохраняется. «В 2023–2025 годах произошла качественная смена парадигмы: краудфандинг в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ из альтернативного инструмента превратился в востребованный МСБ цифровой механизм финансирования»,— указывает Дмитрий Исаков. «Мы видим сокращение количества инвесторов и параллельно рост среднего чека на платформе,— отмечает основатель инвестиционной платформы "Вдело" Сергей Федореев.— На краудплатформы приходят более осознанные инвесторы с большим чеком. Вот эти крупные инвесторы компенсируют отток небольших инвесторов».

Прогнозируется постепенное восстановление объемов выдач в 2026 году, основной драйвер этого процесса — снижение доходности по банковским депозитам и иным инструментам с низким уровнем риска, говорит старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова.

По мнению господина Исакова, в среднесрочной перспективе (2026–2028 годы) ожидается рост рынка краудлендинга в пределах 30–50% в год, при условии снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 10–12%.

«Дальнейшая акселерация роста представляется возможной при условии привлечения институциональных инвесторов, чья доля на текущий момент остается незначительной (около 10%) по сравнению с развитыми рынками, где данный показатель достигает 50–60%»,— отмечает он. «Ключевыми трендами станут консолидация платформ и дальнейшее усиление требований к заемщикам,— говорит Андрей Морозов.— Мы, например, уже приняли осознанное решение увеличивать долю займов с залоговым обеспечением. В 2026 году этот подход станет одним из основных для всего рынка краудлендинга».

Ксения Дементьева