Музыканты сыграли за донат

Сборы музыкантов от краудфандинга в России в 2022 году продолжили расти, хотя темпы роста оказались медленнее по сравнению с периодом пандемии, подсчитали в InterMedia. При этом средние сборы проектов в музыкальной сфере и число тех, кто готов их поддержать, выросли вне зависимости от политических предпочтений исполнителей. В 2023 году эксперты ожидают сохранения тенденции и укрепления краудфандинга как способа финансирования музыкальных проектов, несмотря на стремление россиян к экономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сборы российских исполнителей и групп от краудфандинга (финансирования проекта через сбор пожертвований) в 2022 году составят 105,9 млн руб., подсчитали для “Ъ” в агентстве InterMedia: в оценку входят успешные краудфандинговые проекты музыкантов с января по ноябрь 2022 года, данные за декабрь получены путем экстраполяции. Этот показатель на 17% выше по сравнению с 2021 годом. Исполнители чаще всего собирают средства для записи альбома, организации выступлений или съемки клипов.

Рост сборов замедлился: в 2021 году они увеличились на 82%. По мнению главного редактора InterMedia Евгения Сафронова, дело в том, что в 2022 году артисты смогли полноценно вернуться к работе на массовых мероприятиях, тогда как во время ограничений в период пандемии они прибегали к краудфандингу просто как к возможности продолжить профессиональную деятельность.

В то же время на фоне отмены туров иностранных артистов объемы продаж билетов на концерты в России упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом (см. “Ъ” от 2 сентября). Также, по оценке участников рынка, покинули страну или перестали выступать до 30% российских артистов. По прогнозу Ticketscloud, падение билетного рынка в деньгах в 2022 году составит 15%. Но доходы российских артистов, которые продолжили выступать, от концертов выросли в конце года: спрос на концерты в ноябре—декабре вырос в регионах (см. “Ъ” от 1 декабря).

В 2022 году также сократилось число успешных краудфандинговых проектов — с 142 до 101. При этом средние сборы выросли почти на 60%, до 974 тыс. руб. на проект. Общее количество спонсоров краудфандинговых проектов также увеличивается: в 2020 году их было 23 тыс., в 2021-м — 33 тыс., а 2022-м — 44,8 тыс. «Динамика говорит о готовности россиян поддерживать артистов — как популярных, так и нишевых»,— считает Евгений Сафронов.

В подсчетах InterMedia учитывались все российские краудфандинговые площадки. На одной из них, Planeta.ru, назвали самые крупные музыкальные крауд-кампании 2022 года: альбом «Всем гАреть!» группы «Алиса» (собрал 31,4 млн руб.), альбом «Творчество в пустоте» группы ДДТ (25,3 млн руб.), альбом «Аллилуйя» и еще три новых релиза группы «Би-2» (4,6 млн руб.).

Таким образом, россияне поддерживали музыкантов вне зависимости от их политических позиций и отношения к военным действиям на Украине. Однако ряд исполнителей, не поддержавшие действия властей РФ, предпочли полностью перейти на зарубежные краудфандинговые платформы, как Kickstarter и Indiegogo, отметили в InterMedia: «Это сократило перечень артистов, представленных на российских платформах, но пока не оказало значительного влияния на другие показатели».

Краудфандинг отлично работает для артистов с большой и давно сформировавшейся аудиторией, полагает исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов: «Однако они могут легко найти и лейблы, которые будут готовы платить авансы, поэтому тут вопрос в целях и задачах самих артистов: получить финансовую свободу или устойчивое финансирование». Снижение доходов в 2023 году вряд ли окажет существенное влияние на поддержку артистов, полагает эксперт: россияне сэкономят на отсутствии киноновинок и концертов зарубежных исполнителей.

Валерия Лебедева