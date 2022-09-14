Граждане скинулись на миллиард

В августе объем рынка краудлендинга в РФ превысил 1,16 млрд руб., повторив рекордный результат прошлогоднего декабря. После провала весной сегмент вырос в 1,7 раза. Доходность инвестиций здесь достигает 30% годовых, поэтому краудлендинг востребован среди небольшой части инвесторов, готовых к повышенному риску. Однако существенную конкуренцию ему составляет сегмент высокодоходных облигаций — с меньшими доходностями, но и меньшей долей просрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (данные подготовлены компанией «Манифрендс»), по итогам августа объем выданных займов на рынке краудлендинга повторил рекорд декабря прошлого года, превысив 1,16 млрд руб. Этот результат в 1,5 раза выше среднего показателя за месяц как в 2022 году, так и в 2021 году. Рост рынка наблюдается с мая этого года — за три месяца объем выдачи вырос в 1,7 раза.

Краудфандинг — это способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 62 оператора инвестплатформ. В 2021 году рынок выданных займов оценивался в 9 млрд руб. По данным Банка России, на 31 марта 2022 года объем просрочки на рынке превысил 0,5 млрд руб.

Линейка инвестиционных возможностей на российском рынке резко сокращается, в том числе за счет ухода рисковых стратегий, ориентированных на иностранные инструменты. Кроме того, взлет ставок на долговом рынке весной оказался непродолжительным, и к настоящему времени они откатились к значениям конца прошлого года. При этом ставки на рынке краудлендинга значительно выше, чем в других инвестиционных инструментах,— 20–27% годовых, что делает сегмент крайне привлекательным для инвесторов, готовых к риску, поясняет главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. По оценке основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, размер ставок на рынке может достигать 30% годовых.

Краудлендинг в большинстве случаев представляет собой кредитование малого бизнеса или ИП. «У краудлендинговых компаний есть хорошие системы скоринга, которые позволяют отфильтровывать откровенно плохих заемщиков. Однако остаются риски малого бизнеса, которых сложно избежать»,— указывает господин Савиченко. Помимо этого, по словам Алексея Тараповского, «у краудлендинговых платформ нет единой системы рейтинга, и в случае дефолта все потери несет лишь инвестор, площадка может понести лишь репутационные риски».

Конкуренцию этому рынку составляет сегмент высокодоходных облигаций (ВДО). По данным ТГ-канала «Высокодоходные облигации», объем размещенных выпусков с мая по август составил около 3 млрд руб. Сейчас, по данным ресурса Bonds lab, размещается более десяти выпусков ВДО на сумму 2,5 млрд руб. Вместе с тем доходность по таким бумагам ниже, чем в займах на краудлендинговых платформах,— 14–19% годовых.

Эмитенты ВДО — это почти всегда более крупный бизнес, имеющий кредитный рейтинг, поясняет Марк Савиченко. Объем облигационных выпусков составляет 100–400 млн руб., тогда как средний размер сделки на рынке у крупнейших краудлендинговых компаний достигает 2 млн руб. Доходностью ВДО ниже, так как облигации выпускают крупные публичные компании, риски по которым отследить значительно легче, чем по заемщикам краудлендинга, считает эксперт. Отчасти нивелируют высокие риски краудлендинга короткие сроки предоставления средств, до 12 месяцев, тогда как облигационные займы размещаются, как правило, на два-три года. Тем не менее «доля займов в просрочке у одной из крупнейших краудлендинговых компаний — около 5%, что выше, чем в сегменте ВДО»,— указывает господин Савиченко.

В то же время, чем крупнее бизнес, тем больше он подвержен внешнему влиянию, предостерегает член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников. Микробизнес наиболее быстро адаптируется к любому кризису, поясняет он, эмитенты же ВДО — средний бизнес — более подвержены стрессам и рискам, им требуется больше времени на восстановление и адаптацию.

Полина Трифонова