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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес собирает по площадкам

Рынок краудлендинга рассчитывает на МСБ

По итогам октября рынок краудлендинга отыграл сентябрьское падение: объем выдач на площадках составил 1,19 млрд руб. Однако полного восстановления ни игроки, ни эксперты не ждут: форс-мажоры 2022 года стоили рынку порядка 30% роста. Основным фактором развития в следующем году для него станет работа с малым и средним бизнесом (МСБ), который ограничен в доступе к традиционному финансированию.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием краудлендинга в РФ, проведенным Money Friends: по итогам октября 2022 года рынок показал значительный рост после сентябрьского провала. Объем выдач на профильных площадках составил 1,19 млрд руб., что на 18% больше, чем в сентябре. Тогда на рынке, наоборот, наблюдалось падение на 13,5% после всплеска в августе (см. “Ъ” от 3 октября).

Краудлендинг — это способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 67 операторов инвестплатформ. На конец третьего квартала объем выданных на платформах займов оценивался в 6,13 млрд руб.

На результаты сентября оказал влияние новый стресс для экономики — начало частичной мобилизации, под знаком которой прошла последняя декада месяца. В октябре «игроки адаптировались к новым реалиям, переоценили ситуацию, но все равно под влиянием возросшей неопределенности октябрь показал рост к августу всего 2%, а не 20–25%, как мы планировали», уточнил член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников. По его мнению, «если не появится новых шоков», до конца года краудлендинг будет расти на 10–15% в месяц.

Гендиректор «Потока» Юрий Попов добавляет, что в конце 2021 года специалисты компании ждали в 2022 году увеличения рынка на 50–70%. Но «форс-мажорные события стоили порядка 20–30% роста». По прогнозам господина Попова, в 2022 году рынок достигнет объема выдачи 11–12 млрд руб., хотя «мог вырасти до 14–15 млрд руб., если бы год прошел спокойно».

При стабилизации в экономике рынок продолжит расти в 2023 году, полагают эксперты. «Этому будут способствовать разочарование инвесторов в классических инвестиционных инструментах, ухудшение финансовых показателей субъектов МСП и, как следствие, ограниченный доступ для них к банковскому финансированию»,— поясняет господин Колесников. Он подчеркивает, что «для спокойствия инвесторов есть подтвержденная и в кризисные периоды статистика по доходности и просрочкам в сегменте, которая выглядит выигрышно на фоне других инвестпродуктов».

Следующий год будет сложным для малого бизнеса, добавляет господин Попов, поэтому «альтернативное кредитование» продолжит расти на 50–100% в год за счет перераспределения бизнеса от банков. «Объем рынка кредитования МСБ оценивается в 10 трлн руб., краудлендинга — менее 20 млрд руб. Эти цифры пока не сопоставимы по объему и лишь подчеркивают, что сегменту точно есть, куда расти»,— отмечает основатель инвестиционной платформы для МСБ JetLend Роман Хорошев.

В то же время сдерживать развитие будет низкая деловая активность на фоне возрастающих рисков и неопределенности, признает Юрий Колесников. «Рынок по-прежнему ограничивает малое число инвесторов. По итогам третьего квартала активно инвестируют на платформах лишь около 20 тыс. человек. Хотя цифра означает двукратный рост с 2021 года, для граждан это по-прежнему нишевый и незнакомый инвестиционный продукт»,— поясняет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.

Необходимо расширение госпрограммы субсидий, возобновление инвестиций, например, со стороны ВЭБ.РФ, активная поддержка новых инструментов цифровых прав в режиме «песочницы», подчеркивает господин Косминский, чтобы в каждом регионе была доступна инфраструктура, любой предприниматель мог бы выпустить такие активы. Кроме того, отмечает он, важно, чтобы не росла регуляторная нагрузка.

Полина Трифонова

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