Заемщики удаляются с площадок

Впервые за 12 месяцев рынок краудфандинга показал снижение показателей. По итогам сентября 2023 года объем привлечения составил 2,17 млрд руб., снизившись на 0,6% по сравнению с августом. Ключевые заемщики инвестплатформ — компании в сфере торговли, услуг и общепита — на фоне нестабильности российской валюты и растущей инфляции сократили свое присутствие на этом рынке. При этом рост ставок оказал меньшее влияние на сегмент, так как переплата для заемщиков не так критична, как скорость получения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По итогам сентября 2023 года объем рынка краудлендинга (краудфандинга) составил 2,168 млрд руб., снизившись на 0,6% по сравнению с августом, следует из данных компании «Мани Френдс». Впервые с сентября прошлого года, когда была объявлена мобилизация, сегмент не показал заметного прироста в месячном сравнении. В течение года месячные темпы прироста достигали 25%.

Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок (инвестплатформ). Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрирован 71 оператор инвестплатформ.

Снижение темпов предпринимательской активности неминуемо привело к замедлению темпов роста краудфандинга, поясняет управляющий партнер «Мани Френдс» Юрий Колесников. «К тому же избыточная денежная масса в экономике как следствие инфляции привела к существенному росту выручки у предприятий целого ряда отраслей, в частности общепита. В результате у компаний вырос оборотный капитал и временно отпала острая потребность в его пополнении или поддержании на определенном уровне»,— поясняет он. По данным Банка России, «в отраслевой структуре привлечения финансирования посредством площадок самыми распространенными видами деятельности для субъектов МСП являются торговля (оптовая, розничная), строительство жилых и нежилых зданий, перевозки, общественное питание». Средние чеки на рынке краудфандинга по итогам сентября находились в диапазоне 0,4–8,2 млн руб. (в зависимости от компании).

Оказала влияние на динамику рынка и валютная нестабильность. Растущий курс доллара — основной тормозящий фактор для отрасли, так как небольшие импортеры являются значимой частью заемщиков краудлендинговых платформ, отмечает гендиректор платформы JetLend Роман Хорошев.

А вот повышение ключевой ставки (в середине сентября ЦБ поднял ее до 13%) существенно на рынок не повлияло. «Ставки в краудлендинге традиционно высокие, поэтому рост ключевой ставки не привел к их пропорциональному росту. Рыночные ставки подросли примерно на 2 п. п. и составляют в настоящее время 16–35% годовых, при этом основная доля займов выдает по ставкам 22–27% годовых»,— приводит данные Юрий Колесников. Часто для бизнеса это единственная возможность быстрого финансирования, и стоимость отходит на второй план, поясняет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. «Переплата не так критична, как скорость и сам факт финансирования»,— отмечает он.

Впрочем, участники рынка ожидают восстановления прежних темпов роста. По оценке господина Косминского, по итогам 2023 года объем рынка краудлендинга может превысить 23 млрд руб. (по итогам 2022 года — 11,5 млрд руб.). «В сентябре заемщики пытались адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям, и в октябре мы уже видим значительный рост — примерно на 20% к сентябрю»,— отмечает Роман Хорошев.

Поддержку рынку окажет дальнейшее проникновение краудфинансирования на рынок заимствований, его популяризация как самими операторами инвестплатформ, так и государством, продолжающаяся программа субсидирования комиссии, которую заемщики выплачивают краудплатформам за услуги по содействию в привлечении финансирования, рассчитывает Юрий Колесников.

Сдерживающим же факторам станет быстрорастущая конкуренция с рынком ЦФА, УЦП и иных аналогичных гибридных продуктов. «ЦФА — очень гибкий финансовый инструмент, они выигрывают за счет низких затрат и высокой скорости размещения по сравнению с традиционными инструментами, не требуют сложных процедур регистрации и раскрытия информации»,— перечисляет эксперт.

Полина Трифонова