Мосбиржа вошла в «Поток»

Московская биржа закрыла сделку по входу в капитал краудфандинговой платформы «Поток», выкупив допэмиссию. Сумма сделки оценивается в 15–25 млн руб. Ее участники надеются на расширение бизнеса платформы и привлечение значительного числа новых клиентов. Но эксперты полагают, что полученных платформой средств недостаточно для запуска принципиально новых инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Московская биржа завершила сделку по покупке доли в крупнейшей краудфандинговой платформе «Поток», сообщили “Ъ” стороны. Биржа выкупила допэмиссию ООО «Поток. Холдинг», которому принадлежит оператор платформы ООО «Поток. Диджитал». По итогам сделки ее доля составила 9,09%.

Оставшиеся доли принадлежат управляющим партнерам компании Юрию Попову (68,18%) и Антону Еременко (22,73%). Попавший под санкции Альфа-банк, который запустил платформу в 2016 году и владел 19%, весной вышел из учредителей компании. Как пояснили в банке, после выстраивания бизнес-процессов и выводе платформы на операционную прибыль, была реализована стратегию поэтапного выхода из проекта. В 2019-2021 годах была сокращена доля участия в компании в пользу менеджмента, а в 2022 году Альфа-банк полностью вышел из ее учредителей.

Инвестиционная платформа «Поток» предоставляет возможность частным инвесторам выдавать займы малому и среднему бизнесу России. Согласно данным Money Friends, по объему операций в 2021 году лидировала среди краудфандинговых платформ, выдав займы на 3,5 млрд руб. (39% от общего объема).

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О планах по приобретению миноритарной доли в платформе Московская биржа сообщила осенью прошлого года (см. “Ъ” от 16 сентября 2021 года). Сделку планировалось завершить до конца 2021 года, однако, согласно ЕГРЮЛ, биржа вошла в головную компанию платформы 3 июня 2022 года. Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский полагает, что этот срок занял период due diligence.

В настоящее время стоимость платформы «Поток» может составлять около 350 млн руб., оценивает господин Косминский. При этом стоимость доли Московской биржи, по мнению эксперта, по сумме была невысокой, поскольку «Поток», потеряв Альфа-банк в акционерах, был заинтересован приобрести другую важную экосистему в партнеры.

По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, 100% долей в ООО «Поток. Диджитал» может составлять 160–240 млн руб., соответственно, 9% — от 15 млн до 25 млн руб.

При этом в середине 2021 года эта доля могла бы стоить от 25 млн до 40 млн руб., считает эксперт. Для Альфа-банка опцион на выкуп его доли мог быть реализован за 40–50 млн руб. за 20% компании, считает Кирилл Косминский.

Вырученные от сделки средства будут направлены на разработку и запуск новых продуктов, пояснил Юрий Попов. В частности, планируется улучшать основной продукт — инвестиции в портфель займов малому бизнесу. От сотрудничества с биржей он ожидает притока новых инвесторов — сейчас их около 14 тыс. лиц, и господин Попов надеется, что их количество многократно возрастет. «Мы не видим много качественных альтернатив с сопоставимо высокой доходностью, высокой ликвидностью и при этом стабильностью, продемонстрированной в последние месяцы»,— отметил господин Попов.

На Московской бирже ожидают получить «дополнительную экспертизу в области инструментов фондирования малого бизнеса».

Управляющий директор по стратегии биржи Артем Железнов видит потенциал расширения бизнеса «за счет коллаборации как с биржевым бизнесом, так и с платформой личных финансов "Финуслуги", где в перспективе могут появиться новые инвестиционные инструменты». Однако пока увеличение доли в капитале компании биржа не планирует.

Московская биржа будет стараться выбирать из клиентов заемщиков покрупнее (вероятно, часть из них уже относится к «сектору роста») и предлагать им услуги и опции финансирования из «биржевого портфолио», считает господин Косминский. «Поток», по его мнению, может развиваться «в любую сторону», но скорее превратится «в формат микрокредитной компании». Однако в 2021 году, заметил Андрей Бархота, платформа могла быть оценена в 3–5 капиталов, а в текущих условиях — менее 3 капиталов. Кроме того, Кирилл Косминский считает, что для платформы привлеченная в капитал сумма не настолько значительна, чтобы на нее можно было реализовать совершенно новые инструменты вроде ЦФА, а значит, это «скорее операционные инвестиции в рост».

Ксения Куликова, Полина Трифонова