Сезон IPO открывается с краудлендинга

Первое первичное размещение в этом году собирается провести краудлендинговая платформа JetLend. Объем привлечения ожидается до 1 млрд руб., причем только чуть больше половины средств пойдет на развитие бизнеса компании. При высокой оценке потенциала этого сегмента участники рынка относятся к размещению осторожно. Они обращают внимание на высокую конкуренцию среди платформ, значительные расходы на маркетинг и оплату труда, а также негативное влияние на этот бизнес высоких ставок долгового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ПАО «ДжетЛенд Холдинг», владеющее краудлендинговой платформой JetLend, открыло сбор заявок в рамках первичного предложения акций. Это первое IPO на российском рынке после почти четырехмесячного перерыва. Ценовой диапазон установлен в размере 60–65 руб., что соответствует капитализации компании 6,6–7,15 млрд руб. (с учетом допэмиссии в размере 10 млн акций). Само размещение проводится на СПБ Бирже и будет вторым IPO для этой торговой площадки. Начало торгов запланировано на 26 марта 2025 года.

Основная часть средств в ходе IPO (600–650 млн руб.) привлекается в формате cash-in. Кроме того, нынешние акционеры имеют право предложить инвесторам акции на 151,4 млн руб. (около 2,5 млн шт.), а также 25% акций от базового размера IPO (еще 2,5 млн шт.) для «проведения возможной стабилизации на вторичных торгах». В результате общий объем размещения может составить не более 1 млрд руб., что даже по меркам российского рынка является небольшим. В двух десятках IPO в 2022–2024 годах лишь пять выпусков имели меньший объем.

Краудлендинг — это метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. JetLend была включена в реестр инвестплатформ Банка России в декабре 2020 года. Площадка занимает первое место среди краудлендинговых компаний, в разы опережая показатели ближайших конкурентов. Согласно ее отчетности, объем выданных займов в 2024 году составил 11,5 млрд руб., всего на 5,1% выше, чем в 2023 году.

По мнению ведущего аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, рынок краудлендинга обладает высоким потенциалом для роста, поскольку уровень проникновения кредитования среди субъектов МСП в России составляет около 3,5% от ВВП по сравнению с 7–8% в США и Великобритании. Привлеченные средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего развития бизнеса JetLend. Как отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, «текущие параметры размещения представляются адекватными», тогда как прошлогодняя оценка капитализации в 8–12 млрд руб. «выглядела бы явно завышенной». По оценке Наталии Пырьевой, справедливая рыночная капитализация JetLend находится в диапазоне 6,2–6,7 млрд руб. с потенциалом роста в следующие 12 месяцев около 50%.

Вместе с тем компания не раскрыла финансовые результаты по итогам прошлого года. По данным отчетности РСБУ, за девять месяцев 2024 года ее выручка выросла на 42%, до 537 млн руб., портфель займов вырос на 21% с начала года, до 9,6 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 17,6 млн руб., который объясняется расходами на маркетинг в размере 262 млн руб. Госпожа Пырьева поясняет, что в настоящее время компания нацелена закрепить за собой максимально возможную долю рынка краудлендинга, поэтому активно инвестирует в маркетинг, что сдерживает рост рентабельности бизнеса.

Вместе с тем аналитик «Алор Брокера» Игорь Соколов указывает, что рынок краудлендинга является высококонкурентным, что «в будущем может оказывать давление на положение компании со стороны других финансовых институтов». Кроме того, он отмечает, что «наличие высоких статей расходов на маркетинг и продвижение и на оплату труда может негативно в будущем сказаться на прибыльности и потребует оптимизации операционной деятельности». По словам собеседника “Ъ” в крупной УК, при текущих ставках на долговом рынке «возникает вопрос выживаемости данной бизнес-модели — когда кредит стоит 30% годовых, сколько проектов с хорошей экономикой могут эти деньги вернуть».

Опрошенные крупные управляющие компании относятся к размещению осторожно. Как отмечает собеседник “Ъ” в крупной УК, «размещение небольшое по объему, институциональные инвесторы в нем вряд ли примут участие». В условиях жесткой ДКП и высокой волатильности на рынках «следует с большой осторожностью подходить к бумагам компаний с малой капитализацией», резюмирует Артем Аутлев.

Кирилл Балабанов, Виталий Гайдаев