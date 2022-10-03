Скидываться некому

Только начавший восстанавливаться рынок краудфандинга (краудлендинга) ждет новое замедление. Отток специалистов, опасения, что частичная мобилизация все же затронет IT-сегмент, снижение интереса инвесторов к риску, а компаний к привлечению займов и расширению бизнеса сыграли против рынка. Пока оценить потери трудно, и, по прогнозам экспертов, восстановление в новых условиях может произойти к концу первого квартала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Почти все операторы инвестиционных платформ имеют статус аккредитованных IT-компаний, поэтому сейчас отрасль занята сохранением ценных кадров и оформлением освобождений от мобилизации. «Но это не помогает. Сегмент краудлендинга лишился порядка 30% персонала, который по разным причинам покинул РФ,— рассказывает собеседник “Ъ” в одной из краудлендинговых компаний.— Если IT-специалисты рассчитывают на обещанное освобождение от мобилизации, то клиентские менеджеры и маркетологи массово уволились». Их можно было бы заменить, но не в таком количества и не одномоментно, кроме того, специалистов, знакомых со спецификой рынка краудлендинга, мало, продолжает он. Все это нарушает нормальный производственный процесс, отрасль точно, пусть и не долгосрочно, потеряет динамику роста и развития, согласен еще один собеседник “Ъ”.

Краудфандинг, краудлендинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью интернет-площадок. Деньги можно взять в долг или обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ — 66 операторов инвестплатформ. В 2021 году рынок выданных займов оценивался в 9 млрд руб. По данным Банка России, на 31 марта 2022 года объем просрочки на рынке превысил 0,5 млрд руб.

Большинство компаний отказываются говорить на тему кадров, лишь подчеркивают, что «тема очень болезненная». До сих пор нет четких критериев получения брони для финансового сектора, напоминает исполнительный директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. «Усугубляет ситуацию и постановление правительства от 30 сентября, согласно которому Минцифры отказывает в аккредитации некредитным финансовым организациям,— продолжает член экспертного совета комитета Госдумы по финрынку Юрий Колесников.— Фактический запрет на аккредитацию в качестве IT-компании для краудлендинговых платформ еще больше усугубит проблему оттока кадров». Упадут темпы прироста клиентской базы как инвесторов, так и заемщиков. Замедлятся темпы роста компаний. Восстановиться они смогут к февралю-марту при реализации оптимистичного сценария, опасается господин Колесников.

Статистики о числе сотрудников, занятых в краудлендинговой отрасли, нет. В цифрах потери пока оценить трудно, но они точно будут, уверены участники рынка.

После всплеска в сентябре как следствия состоявшейся адаптации будет торможение из-за оттока кадров, снижения аппетита к риску — инвесторы хотят вкладывается только в надежных заемщиков с хорошими рейтингами А и А+ и не хотят инвестировать в займы ИП, предостерегает Юрий Колесников. Негативно влияет на рынок и сокращение числа заемщиков, готовых привлекать займы через краудфандинговые площадки, указывает эксперт. Согласно данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (подготовлены компанией «Манифрендс»), по итогам августа объем выданных займов на рынке краудлендинга повторил рекорд декабря прошлого года, превысив 1,16 млрд руб. Этот результат в 1,5 раза выше среднего показателя за месяц как в 2022 году, так и в 2021 году. Рост рынка наблюдается с мая этого года — за три месяца объем выдачи вырос в 1,7 раза.

Рынок замер, вновь требуется время для адаптации к новым условиям. Общая неопределенность, в том числе по сотрудникам, неизбежно заставляет пересмотреть приоритеты ближайших инвестиционных планов и запуска новых продуктов, добавляет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. «Например, только недавно Михаил Мишустин дал поручение интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов,— рассказывает эксперт.— Многие из ведущих платформ готовят к запуску эти сервисы, потому что это снижение издержек для тех, кто привлекает инвестиции». Но и эти, и другие разработки теперь сдвигаются по срокам, заключает он.

Полина Трифонова