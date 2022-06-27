Было б благо, а крауд найдется

Краудфандинговая платформа Planeta.ru поделилась с “Ъ” результатами внутреннего исследования по народным сборам в проектах разных категорий за первые пять месяцев 2022 года. Общий оборот в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 20%, притом что и количество запущенных инициатив сократилось на 16%. В Planeta.ru это объясняют экономическими проблемами и неуверенностью граждан в завтрашнем дне. Более всего пострадали научные проекты (–60%), а также литературные и журналистские начинания (–40%). В то же время в благотворительных проектах наблюдается рост сборов более чем на 20%. Увеличилась и медианная сумма пожертвования: с 300 руб. в 2021 году до 500 руб. в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На сокращение общего сбора крупнейшей в России крауд-платформы Planeta.ru (занимается добровольным коллективным финансированием общественно полезных проектов) повлияли экономический кризис и снижение уровня доходов населения. По словам представителей платформы, за пять первых месяцев 2022 года общий оборот проектов Planeta.ru уменьшился на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Аналитики платформы наблюдают снижение сборов почти во всех тематических категориях. Они указывают, что отчасти это связано с уменьшением количества новых проектов: в условиях возросшей неопределенности ряд авторов откладывают запуск кампании или вовсе отказываются от нее. За анализируемый период количество запущенных инициатив уменьшилось на 16% по сравнению с показателями прошлого года.

По итогам 2020 и 2021 годов самой успешной категорией Planeta.ru по количеству запущенных и успешных проектов стала «Литература и журналистика». С января по май 2022 года на платформе запустилось на 83 (40%) литературных и журналистских проекта меньше, чем в январе—мае прошлого года. Сбор в категории снизился почти в два раза — на 46%. В категории «Дизайн и фотография» сбор снизился на 35%, а количество запущенных проектов — на 30%. Научные проекты собрали меньше на 36%, их количество уменьшилось на 60%. В «Музыке», одной из наиболее популярных категорий Planeta.ru, общий сбор остался на уровне прежнего года, но кампаний запустилось на 31% меньше. В категории «Общественные инициативы» (социальные и урбанистические проекты) запустилось всего на десять проектов меньше, чем в прошлом году, но общий сбор упал на 37%. Социально-предпринимательских проектов стало вдвое больше, они собрали на 86% больше в сравнении с прошлогодними показателями.

Комментируя перемены, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский отмечает, что краудфандинг — «лакмусовая бумажка» уровня благосостояния общества. «Это не продукт первой необходимости, не гречка. Нынешний кризис — уже третий, который переживает наша платформа. Мы всегда фиксируем примерно одинаковое пользовательское поведение. В частности, разумеется, сначала сталкиваемся с резким шоком и падением среднего чека. То, что сейчас сбор за первые пять месяцев 2022 года уменьшился на 20%,— это провальный март, когда за месяц было собрано всего 10 млн руб.»,— говорит господин Мурачковский.

Еще одна причина снижения сборов краудфандинговых проектов — меньшие запросы авторов инициатив. Аналитики платформы отмечают: кто-то боится запускать проект с большой финансовой целью, кто-то существенно пересматривает расходы в сторону снижения. Так, средняя сумма сборов в успешном проекте на Planeta.ru в январе—мае составила 209 тыс. руб. Год назад показатель превышал 255 тыс. руб.

Лишь в категориях «Благотворительность» и «Социальное предпринимательство» наметился значительный прогресс по обороту. Благотворительных проектов на Planeta.ru стало больше на 10,5%, и они собрали на 23% больше в сравнении с данными прошлого года. Кроме того, люди поддерживают благотворительные инициативы большими суммами: в 2022 году средний чек в этой категории составил 1137 руб., а в 2021-м — 874 руб. Увеличилась и медианная сумма пожертвования: с 300 руб. в 2021 году до 500 руб. в 2022-м. Аналитики Planeta.ru указывают на нетипичность ситуации: в два предыдущих кризиса (в 2014 году и 2020 году) люди поддерживали проекты активнее, но меньшими суммами.

«В первую волну пандемии мы фиксировали рост покупок в литературных проектах, люди активно участвовали в обустройстве новых кафе, предзаказывали интересные настольные игры — как бы делали вклад в то, что пандемия закончится и вернется нормальная жизнь: с красивыми кафе, встречами с друзьями, а пока можно посидеть дома с хорошей книгой. Сейчас мы видим огромную волну помощи благотворителям — тем, кто напрямую помогает нуждающимся. Помощь терапевтична, поэтому люди включаются еще активнее, чем обычно»,— продолжает Федор Мурачковский. Он отмечает, что в помощь вовлеклись и постоянные авторы платформы. Например, панк-группа «Йорш» запустила в конце апреля предзаказ благотворительного альбома «Счастье, часть 1» в пользу подопечных Фонда Хабенского. Это значит, что музыканты запишут альбом за свой счет, а всю чистую прибыль от проекта направят в фонд.

Михаил Чураков, директор центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика», объясняет снижение общих объемов краудфандинга тем, что в ситуации неопределенности люди снижают необязательные расходы. «Те, кто такие расходы сохраняет, пересматривают приоритеты вложений. Люди выбирают проекты с понятным, конкретным результатом. Либо предпринимательские, где есть план, показатели, расчеты. Либо вкладываются в проекты эмоционально значимые, направленные на помощь наиболее нуждающимся»,— комментирует господин Чураков. В то же время средний чек, по оценке социолога, вырос в силу инфляции, так как изменилось восприятие сумм.

Отметим, за десять лет существования ресурса авторами «Планеты» привлечено более 1,738 млрд руб. и успешно завершено больше 7512 проектов различной тематики. К юбилею платформа опросила авторов успешных проектов. Респонденты отметили, что помимо привлечения финансирования результатом их крауд-кампаний стали расширение аудитории (45%), новый уровень взаимодействия с имеющейся аудиторией (39%), прокачка личного бренда (33%). Для 17% авторов успешный крауд-проект стал катализатором для получения дополнительного финансирования: гранта, субсидии, инвестиций.

Наталья Костарнова