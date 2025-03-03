Граждане не скинулись на риск

Несмотря на то, что рынок краудфандинга продемонстрировал рост по итогам 2024 года, число активных инвесторов снижалось, достигнув к четвертому кварталу полуторагодового минимума. Статистику подпортила пассивность физлиц, в то время как число инвесторов из числа ИП и юрлиц только росло. Причина в высокой ключевой ставке ЦБ, которая позволила гражданам получать высокий доход от инструментов с низким риском. Впрочем, уже в 2025 году участники рынка ждут возобновления интереса граждан к краудфандингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник Банк России опубликовал данные о деятельности операторов инвестиционных платформ (ОИП) по итогам 2024 года. Согласно им, за год ОИП было привлечено 54,2 млрд руб., из которых 17,7 млрд руб.— в четвертом квартале, против 11,1 млрд руб. годом ранее. В статистике ЦБ нет помесячной разбивки, но, как сообщал “Ъ” со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ, в значительной мере такой результат обеспечил декабрь (см. “Ъ” от 27 января).

ОИП осуществляют деятельность по организации привлечения инвестиций путем предоставления займов (краудлендинг), приобретения эмиссионных ценных бумаг (краудинвестинг) и утилитарных цифровых прав (УЦП). По данным на 2 марта 2025 года, в реестре ЦБ числилось 98 действующих ОИП. Наибольшая часть привлеченных в 2024 году средств пришлась на краудлендинг — 76%, 23% — на краудинвестинг. Доля УЦП пока остается около 0%.

Несмотря на рост объемов привлеченных средств, число активных инвесторов по всем видам ОИП в четвертом квартале опустилось до 46,9 тыс., что стало минимальным значением со второго квартала 2023 года (43,05 тыс. человек). Показатель планомерно снижался весь год. Для сравнения: в первом квартале 2024 года он составлял 63,5 тыс. активных инвесторов. Снижение произошло преимущественно из-за физлиц, на которые приходится более 90% всех инвесторов ОИП в количественном выражении. Количество активных инвесторов — ИП и юрлиц росло весь год.

Участники рынка связывают отток розничных инвесторов с высокой ключевой ставкой ЦБ.

«Снижение числа активных инвесторов-физлиц на инвестиционных платформах, зафиксированное ЦБ, может быть объяснено и другими факторами. Прежде всего, в условиях высокой ключевой ставки многие граждане предпочитают безрисковые инвестиционные инструменты, такие как банковские вклады или государственные облигации, которые предлагают пусть ниже доходность, но при этом значительно ниже уровень риска,— говорит управляющий партнер "Мани Френдс" Юрий Колесников.— Ситуация была также усугублена экономическими вызовами, такими как инфляционные процессы».

Интересно отметить, обращает внимание президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов, что при снижении активности физлиц количество активных ИП и юрлиц на инвестплатформах растет. «Профессиональные инвесторы и компании продолжают видеть потенциал в этом рынке, несмотря на его текущие проблемы»,— указывает он.

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Что касается прогноза на 2025 год, можно ожидать эффект «оттепели» инвестирования на краудлендинговом рынке на фоне сохранения (неувеличения ключевой ставки) и адаптации инвесторов к сохраняющейся текущей ситуации, говорит господин Колесников. «Вероятно, продолжение тренда на концентрацию капитала: средний чек инвестиций будет расти, а общий объем привлеченных средств может увеличиться, несмотря на сокращение числа активных инвесторов,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Особенно это касается сегмента краудлендинга, который демонстрирует наиболее устойчивый рост среди всех направлений».

По мнению младшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анны Ивановой, активная маркетинговая кампания со стороны инвестиционных платформ, а также работа над качеством портфеля, начатая в 2024 году, позволит вернуть часть инвесторов на рынок краудлендинга. «Чтобы число физлиц росло на инвестплатформах, им нужно становиться более открытыми для инвестиционного сообщества»,— полагает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Ксения Дементьева