Краудфандинг в периоде охлаждения

Россияне охладели к краудфандингу. В 2022 году объем средств, привлеченный краудфандинговыми площадками, оказался на 10-30% ниже, чем в 2021-м. Об этом “Ъ FM” рассказали участники рынка. Сильнее всего пострадал сегмент литературы. На музыкальные и развлекательные проекты, напротив, пользователи таких платформ дали больше средств, чем в 2021 году. Какие еще тренды есть на этом рынке? Расскажет Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краудфандинг, который позволяет привлекать небольшие суммы от большого числа инвесторов, стал популярен в России еще в начале 10-х. Миллионы рублей на запись альбомов привлекали группы «Би-2», ДДТ и «Аквариум». Таким же образом в 2015-м сняли фильм «28 панфиловцев». Деньги на краудфандинговых площадках собирают также на издание книг, проведение научных исследований и образовательные проекты. В 2022 году, как подсчитали в агентстве InterMedia, доходы российских музыкантов и групп от краудфандинга составили около 106 млн руб. — на 17% больше, чем в 2021-м.

Почти треть этой суммы привлекла рок-группа «Алиса». За денежное вложение пользователи могли в числе прочего получить лимитированные виниловые пластинки с новым альбомом «Дудка». Для музыкантов такой способ заработка имеет массу преимуществ, рассказал “Ъ FM” директор группы «Алиса» Кирилл Титов:

«Все участники приобрели либо диск, либо винил, которых было выпущено ровно под количество запросов. По-моему, это уже четвертый альбом, проданный таким способом. И каждый год результаты становятся все лучше и лучше. Основной заработок артисту приносит гастрольная деятельность, но и выпуск альбомов является важным источником дохода.

Если раньше, лет десять назад, издатель платил существенные деньги, то сейчас они предлагают за альбом гораздо меньше. А тут группа работает сама на себя и выпускает именно то количество экземпляров носителей, которое нужно. И что самое важное, права остаются у самой группы, а не передаются издателю».

Но столь крупные суммы для прошлого года, скорее, исключение. На фоне кризиса объем сделок на разных краудфандинговых площадках просел от 10% до 30% год к году. Как поясняют представители сервисов, кроме падения доходов россиян сказался и уход из страны платежных систем Visa и Mastercard. Тем, кто релоцировался за границу, стало труднее переводить деньги в Россию, говорит учредитель и сооснователь краудфандинговой платформы Planeta.ru Федор Мурачковский:

«Средний чек как раз не упал. Но запускается гораздо меньше проектов, многие взяли паузу в кризисный год. Например, часто бывало, что сначала составили одну смету, но вдруг цены резко меняются. Плюс волатильность на валютном рынке. Количество проектов, которые крутились на площадке, снизилось на 20-30%. До этого — 750 одномоментно запущенных. Сейчас — в районе 600».

Больше других от этого пострадал сегмент литературы. Вложения в выпуск книг упали примерно на 12% год к году. Как объясняют участники рынка, затраты на издания тиража выросли. Кроме того, некоторых популярных писателей признали иноагентами. Некоторые краудфандинговые платформы с такими авторами сотрудничать опасаются.

Стабильным остается интерес к социальным, медицинским и развлекательным проектам, говорит директор по маркетингу коммуникациям и развитию платформы Boomstarter Кирилл Маскаев:

«В краудфандинге в один год иногда приходят большие проекты и продажи, а в другой этого не происходит. Но есть четкая тенденция, что именно проекты, связанные с развлечениями, выросли в 2022 году почти на 50% год к году. Это все, что касается настольных игр. Кто-то делал про добычу угля, про полеты авиации. Поставили исторический рекорд в сегменте комиксов и других книг, кроме художественной литературы, там был спад. Это показательно в том смысле, что предыдущие годы она имела достаточно стабильные позиции. В целом успешных проектов стало на 8% больше. Многие пришли, но не получили достаточное количество предзаказов».

А вот представители сервисов краудлендинга — площадок, где бизнес может занять деньги на проект у физлиц и компаний, говорят о росте оборотов. По оценкам самих участников рынка, объем сделок за 2022 год увеличился на 40%. Сами сервисы объясняют рост спроса тем, что брать банковские кредиты в 2022 году стартапам стало невыгодно и они переключились на краудленинг. При этом эксперты предупреждают о весьма высоких рисках. Услугами таких компаний пользуется микробизнес, а он оказался в числе наиболее пострадавших от экономических потрясений прошлого года.

Средний показатель просрочки по платформам, входящим в Ассоциацию краудфандинга, в прошлом году достигал 3-5%.

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Елизавета Скобцова