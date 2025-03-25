Крауд не собрал толпы

Первое в России IPO в 2025 году, судя по всему, оказалось не слишком успешным. Компания «ДжетЛенд Холдинг», владеющая краудлендинговой платформой JetLend, разместила допэмиссию акций лишь по нижней границе заявленного ценового диапазона. Участники рынка отмечают, что размещение шло тяжело из-за первоначально завышенной оценки компании и слабой конъюнктуры рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На завтра, 26 марта, запланировано начало публичных торгов акциями компании «ДжетЛенд Холдинг». Накануне совет директоров «ДжетЛенд Холдинга» установил цену первичного публичного размещения акций в размере 60 руб., т. е. по нижней границе первоначально объявленного диапазона (60–65 руб.; см “Ъ” от 13 марта). В результате объем привлечения составил 600 млн руб., т. е. в рамках допэмиссии на 10 млн акций. Других показателей, таких как доли инвесторов, аллокация ценных бумаг, компания не раскрыла. Размещение проводится на СПБ Бирже и будет вторым IPO для этой торговой площадки. Руководство «ДжетЛенд Холдинга» объясняло выбор площадки тем, что размещение на ней было сделать проще, чем на Московской бирже.

Первоначально акционеры объявляли о планах продать, помимо допэмиссии, бумаги на 151,4 млн руб., а также предложить 25% акций от базового размера IPO для «стабилизации на вторичных торгах».

«ДжетЛенд Холдинг» владеет краудлендинговой платформой JetLend. Площадка занимает первое место среди краудлендинговых компаний. Объем выданных займов в 2024 году составил 11,5 млрд руб., на 5,1% выше, чем в 2023 году. Согласно отчетности по МСФО, за 9 месяцев 2024 года выручка компании составила 537 млн руб. При этом операционные расходы превысили 555 млн руб., из которых 262 млн руб. составили расходы на маркетинг, а 242 млн руб. — вознаграждение работникам. В результате чистый убыток за отчетный период превысил 11,5 млн руб.

Размещение акций, как отмечали участники рынка, шло довольно тяжело. Ни сам эмитент, ни участники рынка не сообщали на протяжении всей подписки, каков был уровень спроса, была ли переподписка книги заявок. По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, «крупные частные инвесторы игнорируют данное размещение».

Сбор заявок, который должен быть завершен еще 24 марта, как указано на сайте, был продлен до 12:30 25 марта. Среди брокеров, через которых можно было подать заявки, были указаны СПБ-банк и «Алор Брокер». Ранее продление сбора заявок объявлял лишь «Мосгорломбард», однако то размещение проходило в конце декабря и одновременно с IPO Совкомбанка (см. “Ъ” от 13 декабря 2023 года). Как считают в инвесткомпании «Гарда Капитал», «предварительно все выглядит как немного кулуарное размещение».

Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин отмечает, что заявленная оценка JetLend выглядит завышенной.

«Текущие показатели доходности и прибыли не позволяют говорить о справедливой капитализации в диапазоне 6–6,5 млрд руб. Коэффициент P/S на уровне 8,66 свидетельствует о переоцененности компании»,— отмечает эксперт. Источники “Ъ” считают, что высокий мультипликатор и отсутствие прибыли указывают на значительные риски. Инвестиция может быть оправдана только при существенной корректировке стоимости или более прозрачном подходе к учету рисков и созданию резервов, говорят они. По словам Павла Охонина, компания по-прежнему убыточна, что также требует дополнительного внимания. Важно понимать, как JetLend формирует свои резервы и насколько консервативен этот подход, указывает он.

Вместе с тем, по словам собеседников “Ъ” на фондовом рынке, нынешняя конъюнктура все еще не самая подходящая для успешного проведения IPO. Инвесторам нужно увидеть хотя бы одно-два удачных размещения — с точки зрения формирования книги и динамики акций, тогда они будут более уверенно подаваться на размещение новых эмитентов, отмечают собеседники “Ъ”.

Кирилл Балабанов