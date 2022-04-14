Займы навскладываются

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Рынок краудлендинга в марте снизился на 17%, избежав более резкого падения, наблюдавшегося во многих других сегментах финансового рынка. По итогам квартала он показал рост на 17,9%. Это связано с притоком заемщиков: компании, которые планировали привлекать средства в банках или выходить на рынок ВДО, в условиях кризиса стали искать альтернативные варианты, менее подверженные макроэкономическим колебаниям. Однако существующие на рынке инвесторы не могут удовлетворить растущий спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП; подготовлены компанией «Манифрендс»), по итогам I квартала текущего года объем рынка краудфандинга достиг 1,8 млрд руб. Это на 17,9% выше показателя I квартале 2021 года, на 37% меньше, чем в IV квартале предыдущего года. Рост в годовом выражении произошел несмотря на заметное снижение рынка в марте, которое составило 17% в месячном сравнении, до 682 млн руб.

Краудфандинг — это способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрированы 58 операторов инвестиционных платформ. В 2021 году рынок выданных займов оценивался в 9 млрд руб.

Падение в минувшем месяце связано с макроэкономической ситуацией — в марте были приостановлены многие проекты, так как бизнес не понимал, что делать, поясняет гендиректор «Мани Френдс» Тимур Ксенз. «Тем не менее рынок краудлендинга значительно меньше подвержен влиянию текущего кризиса, чем, к примеру, фондовый рынок. Объемы упали, но не слишком сильно. Да, ставки выросли. Причем они диктуются не столько инвесторами, сколько заемщиками, которые готовы под ставки от 27% годовых привлекать средства»,— поясняет он.

Альтернативные рынки привлечения капитала небольшими компаниями вовсе оказались закрытыми. «Конечно, на рынке краудлендинга деньги дорогие и короткие, но рынки ВДО (высокодоходных облигаций.— “Ъ”) и коммерческих облигаций сейчас находятся практически в замороженном состоянии»,— уточняет господин Ксенз.

Однако на рынке сложилась такая ситуация, когда спрос со стороны бизнеса значительно превышает предложение от инвесторов, замечает член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников. По оценке господина Ксенза, спрос со стороны заемщиков вырос в три раза.

На рынке краудлендинга присутствуют порядка 20 тыс. инвесторов, что явно недостаточно при таком растущем спросе, говорят эксперты. Причем растет не только спрос, но и качество заемщиков, подчеркивает господин Колесников: «Увеличилось число запросов от компаний с рейтингом и компаний, ранее получавших финансирование от банков».

Тем не менее на рынке ВДО работают компании с выручкой нередко в миллиарды рублей, а краудлендинг — это сегмент, где занимают организации с доходами 50–200 млн руб., подчеркивает CEO платформы Jetlend Роман Хорошев. Минимальная сумма выпуска облигаций — от 50 млн руб., а на рынке краудлендинга средние чеки — 1–20 млн руб.

По прогнозам господина Колесникова, по итогам года рынок краудлендинга может вырасти в два-три раза. Будут появляться новые игроки на рынке и развиваться новые продукты (займы под залог авто и недвижимого имущества, краудфакторинг и краудинвестинг в недвижимость), считает он.

Однако отрасли необходима господдержка, подчеркивает исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский. Государство может перераспределить малую часть средств, выделяемых на господдержку МСП, в пользу инвестплатформ, говорит он: речь идет о софинансировании займов и увеличении субсидирования, оба механизма «уже отстроены, нужно лишь увеличение лимитов поддержки хотя бы до 1 млрд руб.».

Полина Трифонова