Бизнес зачастил на платформы

Рынок краудлендинга продолжает обновлять рекорды по выдаче займов, хотя темпы проигрывают показателям середины года. По итогам 2022 года объем выдачи может достигнуть 11,5 млрд руб., а в следующем году удвоиться, полагают участники рынка. Однако сдерживающими факторами остаются осторожное поведение заемщиков, которые сократили средний размер привлечения и регуляторные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Несмотря на достижение нового рекордного объема привлечения средств на рынке краудлендинга, рост этого сегмента к концу года замедлился. По данным Money Friends, по итогам ноября 2022 года объем выданных займов превысил 1,22 млрд руб., лишь на 2,7% выше показателя октября. В октябре рост рынка составил 15% в месячном сравнении. Сбой в темпах роста за последние шесть месяцев был только в сентябре (на фоне объявленной частичной мобилизации). В летние месяцы рынок увеличивался в среднем больше, чем на 18%.

Краудфандинг (краудлендинг) — способ привлечения средств в бизнес с помощью специализированных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 62 оператора инвестплатформ.

Рост рынка не сопровождался увеличением среднего объема заимствований. Этот показатель вернулся к значениям двухмесячной давности на фоне роста увеличения числа сделок. В ноябре на краудлендинговых площадках было заключено 729 сделок, превысив на 15% показатель октября.

Снижение среднего чека подтверждают и компании. «Это связано как с ужесточением кредитной политики платформ, так и поведением заемщиков — они стали привлекать деньги гораздо более осторожно, в меньшей степени, чем раньше, под будущий рост или просто "про запас"»,— говорит гендиректор «Потока» Юрий Попов.

Тем не менее в декабре рост рынка продолжится, уверены в Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП). По оценкам члена экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрия Колесникова, общая сумма выданных займов в декабре достигнет 1,6 млрд руб.

Как и в других сегментах финансового рынка, на рынке краудлендинга опасаются роста просрочки. Однако, по словам исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, на текущий момент уровень просрочки у отдельных игроков не превышает 10% от портфелей. Средний показатель просрочки по платформам, входящим в АОИП, составляет около 3%.

Гендиректор Money Friends Тимур Ксенз оценивает долю просрочки в размере 5% от портфелей и 3% от выдач. «Показатель NPL15+ в мае у нас достигал пиковых 1,8%: связан рост был в основном с тем, что многие заемщики работали с Европой и вынуждены были перестраивать цепочки»,— отмечает гендиректор JetLend Роман Хорошев. Сейчас этот показатель вернулся к уровню 0,66%.

На 2023 год компании смотрят с оптимизмом — прогнозы роста рынка разнятся от 50% до «достигнет порога в 20 млрд руб.» (по итогам этого года — 11,5 млрд руб.). «Малому и среднему бизнесу требуются деньги на пополнение оборотных средств»,— отмечает Юрий Колесников. При этом, по его оценке, просрочка в следующем году сохранится в размере 3–4%. Однако ряд факторов будут сдерживать потенциал рынка. Помимо снизившейся на фоне кризиса инвестиционной активности, отмечает господин Хорошев, основным сдерживающим фактором для роста будет тот факт, что операторы инвестиционных площадок не являются налоговыми агентами.

Полина Трифонова