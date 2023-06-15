Краудлендинг притормозил на подъеме

По итогам мая объем рынка краудлендинга обновил рекорд, достигнув 1,77 млрд руб. Однако в последние месяцы произошло торможение темпов роста, которое может быть связано с недостаточной осведомленностью об инструменте малого и среднего бизнеса. В таких условиях участники рынка рассчитывают на господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценкам Money Friends, по итогам мая объем привлеченных средств на рынке краудлендинга обновил исторический рекорд, достигнув 1,77 млрд руб. Показатели последних трех месяцев держались в районе 1,7 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

После бурного роста первого квартала этого года темпы замедлились, но участники рынка уверены, что говорить о достижении потолка еще рано: потенциал кредитования МСБ высок, а краудлендинг сейчас занимает совсем небольшую долю этого сегмента. Уровень проникновения краудлендинга в оборотном кредитовании малого бизнеса составит 5–10% в ближайшие пять-семь лет, отмечает член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников.

Здоровые темпы роста — 100–150% в год, считает он, более высокие «могут нести дополнительные риски для инвесторов и инфраструктуры». «Даже просто отсутствие каких-либо потрясений позволит рынку органически расти двузначными темпами»,— считает главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко.

Краудфандинг — это способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 70 операторов инвестплатформ. По итогам 2022 года объем привлечения оценивается в 11,5 млрд руб.

С начала года лидерство на рынке удерживает JetLend — за пять месяцев объем финансирования, предоставленного площадкой, вырос почти вдвое, до 720 млн руб. «Для роста на 300–400% в год необходима не только собственная технологическая платформа с вторичным рынком, активный маркетинг, но и конкурентные ставки для заемщиков. JetLend кредитует бизнес по ставкам от 11,9% до 35% годовых»,— поясняет основатель площадки Роман Хорошев.

Впрочем, не все согласны с таким подходом. «Агрессивная экспансия чревата рисками с точки зрения качества портфеля. Причем нет инструментария управления ими ни со стороны регулятора, ни со стороны инвестора. Резервы, как для банков, для платформ невозможны. Остается только верить, что показатели плохих долгов не выйдут на критический уровень»,— отмечает исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. В любом финансовом бизнесе галопирующие темпы роста вызывают обоснованные тревоги, согласен Юрий Колесников.

В самом JetLеnd утверждают, что «внимательно следят за показателями дефолтности и уровнем просроченной задолженности». Уровень NPL1+ находится в диапазоне 1,2–2% уже много месяцев, отмечает Роман Хорошев. Но по оценке других участников рынка, эти показатели слишком сильно разнятся со среднерыночными. В ЦБ не ответили на вопросы “Ъ” по существу.

При этом прежний многолетний лидер рынка — компания «Поток» — так и не восстановила позиции (см. “Ъ” от 15 февраля). В мае компания профинансировала сделок на 480 млн руб., показав рост с начала года на 35%. «Мы стараемся балансировать рост и качество,— отмечает управляющий партнер "Потока" Юрий Попов,— так как сами являемся крупнейшим инвестором в свой портфель». Собеседники “Ъ” на рынке считают, что такой подход безопасен и для заемщиков, и для инвесторов, учитывая пока еще недостаточную проработанность и регулируемость скоринговых систем.

Однако участники рынка надеются на господдержку. «Возможно некоторое замедление темпов с учетом отсутствия кардинально стимулирующих факторов: отрасль состоит из небольших финтех-компаний, и только их усилиями крайне тяжело продвигать новый инструмент»,— указывает Кирилл Косминский. Системные меры — налоговые льготы и встраивание механики финансирования бизнеса и стартапов через краудплатформы на уровне каждого региона, уверен он, позволили бы увидеть двукратный рост.

Полина Трифонова