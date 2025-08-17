В крауд ринулись толпой

В июле рынок краудфандинга после падения и стагнации вернулся к росту. За месяц объем инвестиций через крауд-площадки составил 2,32 млрд руб., что почти на треть больше, чем месяцем ранее. Действия ЦБ по снижению ключевой ставки сократили доходность безрисковых простых инструментов, таких как вклады, и вернули интерес инвесторов к более доходным альтернативным вариантам.

Ассоциация краудфандинга представила данные по объемам вложения инвесторами средств в долговые обязательства предпринимателей через крауд-площадки в июле. За месяц совокупный портфель таких инвестиций составил 2,32 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Примечательно, что июльский результат фактически вернулся к уровню аналогичного периода прошлого года. Объем выдач в краудфандинге достиг локального минимума в мае текущего года — 1,75 млрд руб. В июне рынок показал символический рост, прибавив за месяц всего 66,7 млн руб.

Краудфандинг — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок (инвестплатформ). Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрирован 101 оператор инвестплатформ.

Июль стал первым месяцем с марта текущего года, когда рынок краудфандинга показал значимый рост. «Мы действительно зафиксировали рост выдач на 20% в июле по сравнению с июнем,— говорит гендиректор платформы JetLend Роман Хорошев.— Основными факторами является адаптация бизнеса к высоким ставкам, начало фазы снижения ключевой ставки, а также значительное увеличение инвестиций JetLend в привлечению новых качественных заемщиков». В июне--июле Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 18%.

«Решение ЦБ о смягчении ключевой ставки стало некоторым катализатором для возвращения инвесторов к альтернативным инструментам. Логично, что такое снижение сделало депозиты менее привлекательными в сравнении с предыдущими месяцами, когда банковские ставки оттягивали капитал с платформ»,— указывает гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По данным ЦБ, с конца мая среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам топ-10 банков упало с 19,38% до 15,9% (первая декада августа). В данный момент ориентир по средней доходности инвестора на платформе JetLend — около 25% годовых с учетом ожидаемых потерь, приводит данные господин Хорошев.

101 оператор инвестиционных платформ зарегистрирован в реестре Банка России, по данным на 16 августа 2025 года

В Ассоциации краудфандинга отмечают, что основными драйверами роста в июле выступили такие сектора, как девелопмент в ИЖС, исполнение госконтрактов, е-commerce. «Девелопмент в сфере ИЖС действительно переживает особый период и в перспективе этого года демонстрирует заметные сдвиги, основным драйвером именно спроса на ИЖС, вероятно, стала очередная индексация маткапитала на первого и второго ребенка, что особенно актуально для семей в регионах,— указывает Геннадий Фофанов.— Сектор исполнения госконтрактов традиционно является стабильным источником спроса на краудфандинговое финансирование. Сегмент электронной торговли также продолжает демонстрировать устойчивый рост, особенно в условиях цифровой трансформации экономики».

Участники рынка и эксперты осторожны в прогнозах, по крайней мере на ближайшую перспективу. «Кредитный портфель платформы всю первую половину года стагнировал и даже сжимался. Сейчас он переходит к фазе роста,— отмечает Роман Хорошев.— Основными факторами роста будут являться продолжение снижения ключевой ставки, вероятность урегулирования военного конфликта, а также объем инвестиций в привлечение новых качественных заемщиков». Рост может продолжиться, но темпы будут не очень высокие, есть влияние отпускного периода, сезонного фактора, полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, определяющими будут действия ЦБ, если ставка продолжит снижаться, инвесторы будут активнее переходить в альтернативные инструменты. До конца года можно ожидать и дальше умеренного роста портфеля, согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «По итогам 2024 года сумма инвестиций через инвестплатформы составила более 54 млрд руб., где только 17 млрд пришлось на четвертый квартал, при активизации рынка можно увидеть суммы и выше»,— заключает эксперт.

Ксения Дементьева