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Коммерсантъ FM
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Краудлендинг набрался сил

Число заемщиков на инвестплатформах растет

В октябре 2024 года рынок краудлендинга показал восстановление объемов, однако не дотянул до прошлогодних значений. Участники рынка постепенно адаптируются к условиям высоких ставок: платформы ужесточают скорринг в отношении заемщиков, сами инструменты размещаются на более короткие сроки, меньшим объемом и по более высоким ставкам. Это позволяет отчасти нивелировать риски дефолтов. Однако общий тренд на снижение рынка с поправкой на сезонные колебания будет сохраняться в течение 6–12 месяцев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По итогам октября объем рынка краудлендинга составил 2,24 млрд руб., следует из данных Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), с которыми ознакомился “Ъ”. По итогам отчетного месяца сегмент не показал снижения, которое демонстрировал в предыдущие месяцы (см. “Ъ” от 30 сентября). Впрочем, и от показателя прошлого года (2,45 млрд руб.) рынок пока отстает. Слабая конъюнктура рынка связана в первую очередь с тем, что инвесторы «обращают свое внимание на депозитные инструменты», отмечает исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский. Кроме того, инвестплатформы более консервативно подходят к оценке заемщиков и проектов.

Краудлендинг — способ привлечения средств частных инвесторов в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. В реестре ЦБ значится 93 оператора инвестплатформ. В настоящее время 80% сегмента долговых инструментов делят между собой платформы JetLend, «Поток», Lender Invest и «Вдело».

Краудлендинг, как и другие сегменты финансового рынка, ищет способы адаптации к новым рыночным условиям, чтобы избежать значительного падения объемов и не увеличивать риски инвесторов (см. “Ъ” от 30 августа). Основными клиентами площадок являются предприятия из сферы услуг и торговли, нуждающиеся в оборотных средствах. И число субъектов МСП, регистрирующихся на платформах в статусе заемщиков растет в течение всего года, говорит управляющий партнер платформы «Мани Френдс» Юрий Колесников. «Однако и количество отказов в размещении инвестпредложений на платформах также увеличилось. Это связано как с ужесточением требований к заемщикам со стороны платформ, так и с ухудшения качества заемщиков»,— признает он.

При этом изменения условий займов должны нивелировать риски дефолтов. Так, ставки на рынке краудлендинга растут вслед за ключевой и в настоящее время находятся в диапазоне 28–40% годовых. Одновременно сокращаются сроки займов. Сегодня они в основном привлекаются не на 6–18 месяцев, как раньше, а на 3–12 месяцев, рассказывает господин Колесников. «Суммы займов также сократились с 3–5 млн до 1–3 млн руб.»,— отмечает он. При этом новым трендом отрасли является замещение беззалоговых займов на займы с залогом различных активов — недвижимости, транспортных средств, закладных, указывает эксперт. Рост клиентской базы («несколько сотен новых клиентов ежемесячно») при одновременном снижении сроков и чеков и росте ставок и числа отказов отмечает и управляющий партнер платформы «Поток» Юрий Попов.

На фоне высоких ставок по более консервативным инвестиционным инструментам часть инвесторов уходит из сегмента краудлендинга. Некоторые из них сокращают объем финансирования на платформах и вкладывают средства в высокодоходные облигации или депозиты, некоторые выбрали тактику вложений только в надежных заемщиков, но крупными суммами, третьи максимально дифференцируют портфель, делая незначительные инвестиции, описывает ситуацию Юрий Колесников. «Немаловажным фактором повышения интереса инвесторов к данному инструменту является постепенное развитие форматов вторичного рынка»,— отмечают в платформе Brainbox.VC.

В таких условиях негативный тренд в сегменте сохранится в ближайшие 6–12 месяцев, уверены в «Потоке». По итогам текущего года рынок едва ли превысит показатели прошлого года, считают и другие участники рынка. «Не исключен небольшой сезонный рост, который будет ограничен высокими ставками для заемщиков и низким интересом к инструменту со стороны инвесторов»,— резюмирует Юрий Попов.

Полина Трифонова

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