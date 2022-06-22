С миру по долгу

Вместе с ростом объемов кредитования в сегменте краудлендинга растет и объем просроченной задолженности. Это связано с вызреванием портфелей и кризисной ситуацией на рынках. Пока уровень просрочки не выглядит критическим и не требует дополнительного регулирования. Однако в перспективе могут возникнуть проблемы с ее взысканием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В обзоре рынка краудфандинга ЦБ отмечает опережающий рост просроченной задолженности: ее объем по состоянию на 31 марта достиг 537 млн руб., превысив в пять раз прошлогодний показатель. Сам рынок краудфандинга за это время вырос всего в два раза (до 3,35 млрд руб.). Кроме того, в первом квартале возросла «дефолтная» задолженность — задолженность со сроком неисполнения обязательств по договорам займа свыше 91 дня, превысив показатель прошлого года в десять раз. Это может быть связано с недостатками в скоринговых системах, которые использовались инвестиционными платформами на ранних стадиях развития, отмечают в Банке России.

Краудфандинг — это способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства выдают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 59 операторов инвестиционных платформ (ОИП).

«Все проекты относятся к стартапам, будущее которых тяжело прогнозировать. Указанная доходность носит условный характер, и быть уверенными в выплате нельзя. Лишь малая часть проектов показывают результат и становятся успешными. Поэтому однозначно, что в условиях кризиса рынок будет видеть рост просрочки проектов перед инвесторами»,— поясняет основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Вместе с тем, как отмечает исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский, уровень просрочки контролируем и не требует вмешательства с точки зрения регулирования.

По данным основателя платформы JetLend Романа Хорошева, средний показатель просрочки в целом по рынку оценивается в 2,85% (по платформам, входящим в Ассоциацию операторов инвестиционных платформ, АОИП). Это соответствует уровню просрочки в сегменте банковского кредитования МСБ, добавляет член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников. «Даже в эти тяжелые месяцы портфели инвесторов приносили им процентный доход на уровне 2–3% в месяц, что с лихвой перекрывало убытки по дефолтам»,— подчеркивает управляющий партнер компании «Поток» Юрий Попов.

Как и все участники финансового рынка, инвестплатформы замораживали работу на период высокой неопределенности, говорится в отчете ЦБ, однако уже в апреле—мае объемы начали восстанавливаться. И хотя, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, во втором квартале на сегмент будут оказывать давление макроэкономические факторы (возросшие процентные ставки окажут давление как на спрос, так и на предложение денег, которые могли быть переложены в доходные банковские депозиты с меньшим уровнем риска), по оценке АОИП, по итогам второго квартала рост рынка может составить 10–30% к первому кварталу.

Но во втором квартале показатель просрочки может показать дальнейший рост, опасаются участники рынка. «Это связано с "вызреванием" портфелей займов, то есть их переходом просрочки из категории "до 90 дней" в категорию "90+", и с попаданием в эту категорию займов, выданных в конце прошлого и особенно в начале текущего года»,— поясняет господин Попов. Кроме того, сам процесс взыскания просроченной задолженности в сегменте пока затруднен из-за моратория на банкротство, отмечает господин Колесников.

Допускать неконтролируемый рост просрочки нельзя, сходятся во мнении эксперты и участники рынка. Нужно создать единые требования к скорингу, чтобы избежать неконтролируемого роста просрочки и дефолтов, над этим уже думает Банк России, говорит господин Косминский (в ЦБ от комментариев отказались). Однако, предупреждает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, в случае более строгого скоринга или кредитования под залог краудфандинг будет мало отличаться от банковского кредитования и финансирование для многих проектов окажется недоступно.

Полина Трифонова