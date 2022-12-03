Платформенное безобразие

Финансовый регулятор выявил трех нелегальных операторов инвестиционных платформ (ОИП). Это первый случай выявления подобного мошенничества на рынке. Однако подобных нелегалов на рынке краудлендинга может быть больше: выявить их трудно, а возместить потери инвесторов практически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России впервые выявил нелегальных операторов инвестиционных платформ. В черный список регулятора попали Fan.Money, финансовая группа «Эксперт», объединяющая девять сервисов, и платформа для инвестиций «1СТАРТЕР». Все они не состояли в реестре, который ведет ЦБ. «Эти компании обещают в своей рекламе высокий гарантированный доход. Однако при этом у инвестора нет возможности проверить через независимые источники реальность и качество заявленных инвестиционных проектов, отследить движение вложенных средств. Кроме того, нелегальные компании создают неконкурентные условия на рынке»,— указывает регулятор.

Всего с начала 2021 года по 2 декабря текущего года Банк России выявил более 7,6 тыс. нелегальных финансовых организаций. Преимущественно это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и нелегальные участники рынка ценных бумаг.

Краудлендинг (краудфандинг) — способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных инвестплатформ. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. Законодательное регулирование деятельности инвестплатформ в России введено с 1 января 2020 года, одним из главных требований закона является регистрация платформы в реестре Банка России. В реестре ЦБ зарегистрировано 67 операторов инвестплатформ. По итогам девяти месяцев 2022 года объем выданных на платформах займов оценивался в 6,13 млрд руб.

В Банке России считают, что в случае нелегальных операторов инвестиционных платформ важно предупредить не только граждан — потенциальных инвесторов, но и компании, которые заинтересованы в привлечении средств через краудфандинговые площадки. При этом нелегальные компании подрывают конкуренцию и доверие на финансовом рынке. Сведения, предоставляемые такими компаниями, невозможно проверить, и есть риск инвестировать средства в несуществующие активы, отмечают в ЦБ.

«Привлекать инвестиции по сути может любое российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,— отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.— Этим и объясняется тот факт, что платформы стали использоваться в качестве одного из способов мошеннического отъема денег у доверчивых инвесторов». По его словам, здесь могут применяться давно отработанные схемы — «агрессивная и масштабная реклама, наличие "предложений, от которых невозможно отказаться", сайты-двойники и прочее». «Не состоящие в реестре платформы рекламируются как хотят, проходят любые модерации поисковых систем, тогда как у легальных финансовых посредников даже отсутствует любая возможность рекламы размещаемых проектов реального сектора — можно рекламировать только свой бренд»,— описывает ситуацию исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.

При этом если оператор не легализовал свою деятельность в России должным образом, это значит, что никаких выплат пострадавшим от его деятельности законом не предусмотрено, равно как и вмешательства ЦБ в договорные отношения между инвестором и оператором, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Сведения о деятельности трех компаний без регистрации в реестре, которые выявил ЦБ, регулятор уже передал правоохранительным органам, о чем сообщил 2 декабря. В принципе возможны два варианта развития событий, считает управляющий партнер инвестплатформы MoneyFriends Юрий Колесников. Может выясниться, что платформы оказывают реальные услуги, от их деятельности никто не пострадал, нет потерпевших, но площадки не состоят в реестре Банка России, не поднадзорны ему, что создает риски нарушения прав потребителей финансовых услуг. Такие действия можно квалифицировать как незаконную предпринимательскую деятельность. Второй вариант — уже есть обманутые инвесторы, которые напишут соответствующие заявления в правоохранительные органы. В таком случае действия организаторов платформ можно квалифицировать как мошенничество. Впрочем, проблема еще и в том, что установить конечных бенефициаров таких «сервисов» просто не удается, указывает господин Иккерт.

Полина Трифонова