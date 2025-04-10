Инвестплатформы раскроются перед инвесторами

ЦБ рекомендовал инвестиционным платформам полнее раскрывать данные о доходности вложений и неисполненных обязательствах. Такая информация должна повысить прозрачность рынка, в чем в наибольшей степени заинтересованы инвесторы. Несмотря на то что предложения носят рекомендательный характер, юристы ожидают, что платформы будут их соблюдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

9 апреля Банк России выпустил рекомендации для инвестиционных платформ, предписывающие оперативно раскрывать информацию о результатах размещений и привлечений, включая данные о доходности инвестиций, а также показатели по неисполненным обязательствам. В частности, это касается сведений о просроченной задолженности заемщиков в разбивке по срокам (до 90 дней и более 90 дней), которую рекомендуется формировать на конец квартала и публиковать не позднее одного календарного месяца после отчетной даты. Также предлагается раскрывать информацию о фактической доходности инвестиций.

В настоящее время инвестплатформы по итогам года публикуют сведения об объемах и количестве размещений, участии в них инвесторов, а также объемах неисполненных в отчетном году обязательств. По оценке “Ъ”, объем неисполненных обязательств в 2024 году составил 1,56 млрд руб.— 5,4% от суммарного объема размещения. В 2023 году доля неисполненных обязательств оценивалась меньше 2%.

По состоянию на 9 апреля 2025 года в реестр инвестиционных платформ, который ведет ЦБ, входят 97 организаций. При этом большая часть из них — специализированные компании, но также в реестре присутствуют регистраторские и брокерские компании. Они предлагают клиентам возможность участвовать в размещении займов (краудлендинг) и ограниченного круга ценных бумаг (краудинвестинг). По данным ЦБ, за 2024 год объем размещений на таких платформах составил 54,2 млрд руб. При этом количество зарегистрированных инвесторов-физлиц на начало 2025 года превысило 172 тыс. человек.

Рекомендации Банка России касаются одного из предусмотренных в законе об инвестициях и наиболее используемых в настоящее время способов инвестирования — путем предоставления займа, отмечает старший юрист коммерческой практики ALUMNI Partners Инна Неминущая.

Реализация предложенных регулятором мер отвечает интересам инвесторов, но вряд ли будет способствовать росту привлекательности значительной части платформ, считает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

«Чем выше доля неисполненных обязательств и чем ниже фактическая доходность, тем ниже вероятность, что потенциальный инвестор сделает выбор в пользу конкретной платформы, поскольку это может косвенно свидетельствовать о низком качестве предлагаемых для инвестирования проектов»,— пояснила она. «Предоставление же операторами инвестиционных платформ сведений, рекомендованных Банком России, позволит инвестору сделать вывод об инвестиционной привлекательности, кредитоспособности и надежности заемщика в случае, когда правила инвестиционной платформы не предусматривают присвоения рейтинга заемщикам»,— отмечает Инна Неминущая.

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Для инвесторов польза очевидна, говорят эксперты. Расширенный объем информации, который станет им доступен, позволит «детальнее оценить риски инвестирования и в конечном итоге более обдуманно принимать решения об инвестировании через платформу», указывает госпожа Неминущая.

Инвестплатформам, полагают аналитики, новые рекомендации ЦБ могут доставить неудобства. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, «отчетность и раскрытие информации всегда создают дополнительные расходы для платформ и будут способствовать консолидации рынка». При этом, по его словам, «новые игроки уже не смогут привлекать инвесторов необоснованно высокими обещаниями доходов».

Впрочем, господин Делицын считает, что рынок краудлендинга «вышел из ранней фазы» развития, а одна из крупнейших платформ JetLend даже провела IPO на СПБ Бирже (см. “Ъ” от 26 марта). Компании удалось разместить менее половины допэмиссии, тем не менее, по словам Леонида Делицына, больше нигде в мире «платформы, специализирующиеся именно на краудлендинге, сейчас публичными компаниями не являются».

Опрошенные представители инвестиционных платформ оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Ксения Куликова, Ян Назаренко