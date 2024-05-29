По итогам апреля объем рынка краудлендинга (предоставление заемного финансирования через цифровые платформы) снизился на 4% и составил 2,23 млрд руб. Снижение объемов собранных таким образом от различных инвесторов средств два месяца подряд наблюдается впервые. Причина — высокая ключевая ставка. Облигации и банковские вклады сейчас могут обеспечить инвесторам сопоставимую с краудлендингом доходность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам апреля объем финансирования на рынке краудлендинга составил 2,228 млрд руб., снижение к показателям марта — 4%, следует из материалов статистики Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), с которыми ознакомился “Ъ”. Апрель стал вторым месяцем подряд, когда рынок краудлендинга показывает снижение. В марте объем финансирования сократился по отношению к февральским показателям на 8% (см. “Ъ” от 23 апреля).

Два месяца этот показатель снижается впервые в истории рынка. Даже в кризисном 2022 году рынок краудлендинга показал снижение объемов финансирования только в марте, вернувшись к росту уже в апреле, отмечают в АОИП. По мнению ассоциации, причина такой динамики — настройка скоринг-моделей в условиях высоких ставок. В целях повышения фактической доходности операторы инвестплатформ работают над совершенствованием процедур скоринга, и ужесточаются требования к заемщикам.

Краудлендинг — способ привлечения средств частных инвесторов в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. В реестре ЦБ значится 80 операторов таких инвестплатформ.

«Ключевая ставка, прогноз ее сохранения и даже значительного роста предопределяют повышение доходности по высокодоходным облигациям, которая сопоставима с эффективной доходностью краудлендинга при меньших совокупных рисках,— отмечает управляющий партнер "Мани Френдс" Юрий Колесников.— Отток инвесторов и уменьшение объемов инвестиций на крауд-платформах также связаны с ростом российского фондового рынка и его позитивными прогнозами, а также с появлением альтернативных инструментов размещения денежных средств в строительство, в инструменты, обеспеченные залогом недвижимости, и др.». Кроме того, требование инвесторов к доходности повысилось, продолжает гендиректор JJetLend Роман Хорошев. Для обеспечения спреда в 8–10% к двухлетним ОФЗ необходимо, чтобы чистая доходность на платформах была в диапазоне 23–25%, а значит, средневзвешенные ставки должны быть около 27%.

Часть заемщиков не готова кредитоваться на таких условиях. Это в основном обусловлено субъективными ощущениями дороговизны кредитования. Многие предприниматели привыкли кредитоваться под 12–15% годовых, им сложно переходить к новому уровню ставок, отмечают участники рынка. Рынок продолжит рост, когда ставки вернутся к уровню, который был до лета 2023 года, уверен управляющий партнер «Потока» Юрий Попов. При текущих уровнях ставок бизнесу вообще тяжело кредитоваться, конкретно рынок краудлендинга оказался зажатым между интересами инвесторов и заемщиков, заключает он.

Участники рынка уверены, что в перспективе непокрытая потребность малого и среднего бизнеса в финансировании далека от наполнения (см. “Ъ” от 27 мая), что будет стимулировать дальнейший рост рынка краудлендинга. По оценкам Юрия Колесникова, потенциальная емкость рынка в 40–50 раз превышает его текущие показатели. Поэтому говорить даже о приближении к виртуальному потолку не приходится. Для сравнения: в США и Канаде рынок за 15 лет развития достиг $70–80 млрд. Есть все основания говорить, что российский рынок продолжит свой рост, согласна гендиректор краудлендинговой платформы Nibble Invest Ольга Малюгина.

Полина Трифонова