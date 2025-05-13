У площадных займов выросла просрочка

Доля просроченной задолженности заемщиков перед инвесторами на инвестплатформах в первом квартале 2025 года впервые превысила 15%. Рост доли «плохих» долгов участники рынка связывают с высокой ключевой ставкой и проблемами с бизнесом у заемщиков. При этом механизм защиты инвесторов в этом случае законом не предусмотрен. Площадки же, стараясь сохранить лояльность инвесторов, ужесточают требования к заемщикам, а также могут оказать содействие во взыскании задолженности, в том числе на возмездной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доля просроченной задолженности заемщиков перед инвесторами на краудлендинговых площадках в первом квартале 2025 года составила 15,4%. Эти данные Банк России раскрыл в отчете о деятельности платформенных сервисов, опубликованном 12 мая. По словам исполнительного директора Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилла Косминского, «показатель вырос по сравнению с предыдущими годами, когда он не превышал 10%». По данным ЦБ, в первом квартале 2024 года доля просроченной задолженности составляла 9,9%.

Краудлендинг — способ привлечения средств частных инвесторов в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. В настоящее время в реестре ЦБ значится 100 операторов инвестплатформ. Объем средств, привлеченных в краудлендинг за первый квартал 2025 года, составил 11,4 млрд руб., превысив на 30% показатель первого квартала 2024 года. При этом количество активных инвесторов-физлиц за этот период снизилось почти на 40%, до 37 тыс. человек. Число активных инвесторов-юрлиц за год выросло на 17%, до 601.

Краудлендинг является высокорисковым инструментом финансирования. По словам экспертов, главными причинами увеличения доли просроченной задолженности заемщиков являются ухудшение их финансовых показателей на фоне высокой ключевой ставки, а также возросшая долговая нагрузка сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). При этом на сегмент МСБ в первом квартале 2025 года приходилось почти 95% займов, размещенных на инвестплатформах. По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, также проблемой являлось отсутствие серьезного скоринга заемщиков, что приводит к необеспеченному кредитованию.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко отмечает, что какой-либо специальный механизм защиты инвесторов, использующих инвестиционные платформы, от дефолтов заемщиков законом не предусмотрен. По мнению управляющего партнера «Мани Френдс» Юрия Колесникова, площадки могут снизить долю невозврата при правильном подходе к отбору и допуску заемщиков. Одним из таких инструментов может стать использование залога в виде транспорта и недвижимости, указывает он. Кирилл Косминский также отмечает, что в последнее время платформы «ужесточили требования по скорингу, в результате чего выдачи в целом не растут, хотя спрос на финансирование очень существенный». Ранее Банк России в качестве защиты инвесторов также рекомендовал площадкам раскрывать информацию о доходности по предоставленным займам и доле просроченной задолженности заемщиков (см. “Ъ” от 11 апреля).

Впрочем, по мнению господина Абелева, использование залога для погашения долга возможно не во всех случаях, так как «не всегда заемщик готов предоставить обеспечение». Иными способами вернуть средства инвестора могут быть реструктуризация долга или его продажа коллекторам с большим дисконтом. «100% возмещения не гарантирует ни один упомянутый способ»,— отмечает он.

При этом инвестплощадки заинтересованы в сохранении лояльности инвесторов. Юрий Колесников рассказал, что на первом этапе инвесторы пытаются вернуть средства во внесудебном порядке. Однако, если того потребует ситуация, краудплатформы могут обратиться в суд. «Можно отметить тенденцию, что большая часть добросовестных платформ активно идет навстречу и оказывает помощь инвесторам в возврате средств через суд, выступая в роли посредника»,— отметил гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. При этом, по словам Романа Пархоменко, инвестплатформы «в теории могут оказать содействие и во взыскании задолженности, как на возмездной, так и без взимания дополнительной платы». В том числе составить исковое заявление о взыскании долга и подготовить приложения к нему или даже полноценно представлять интересы инвестора в суде.

Андрей Ковалёв, Юлия Пославская