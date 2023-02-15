«Поток» потеснился

Первый месяц текущего года оказался успешным для рынка краудфандинга — рост год к году составил 77%. При этом впервые за историю наблюдений в сегменте сменился лидер. Компания «Поток» уступила первое место по объему профинансированных сделок JetLend. По мнению экспертов, быстрый рост в этом сегменте чреват повышенными рисками, а для окончательной расстановки сил игроков необходимо как минимум несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе 2023 года на рынке краудфандинга впервые сменился лидер, следует из данных, подготовленных компанией Money Friends, с которыми ознакомился “Ъ”. Впервые с начала мониторинга показателей отрасли крупнейшим ее игроком стала компания JetLend, а не «Поток» (основным акционером которого ранее был Альфа-банк, сейчас доля в компании принадлежит Московской бирже, см. “Ъ” от 10 июня 2022 года). Так, по данным Money Friends, JetLend профинансировала сделок на 382 млн руб., а «Поток» — на 353 млн руб. Для сравнения: по итогам декабря 2022 года эти показатели были на уровне 440 млн руб. и 526,6 млн руб. соответственно. А по итогам первого полугодия 2022 года — 258 млн руб. и 353 млн руб., следует из материалов Money Friends. Всего по итогам января на рынке краудлендинга было выдано финансирования на 1,026 млрд руб. По сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года рост составил 77%.

Краудфандинг — это способ привлечения средств в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 72 оператора инвестплатформ. По итогам 2022 года объем выдачи оценивается в 11,5 млрд руб.

JetLend предлагает продукт, который никто на рынке больше не применяет,— возобновляемые кредитные линии, поясняет результаты компании ее гендиректор Роман Хорошев. «Инструмент позволяет компаниям выбирать транши в любое время. У коллег нет такого конкурентного преимущества»,— рассказывает он.

Участники рынка по-разному оценивают смену лидера. «У JetLend очень агрессивная политика в продажах. Для них более важна доля рынка, чем прибыль. В этом вижу риск для их будущего»,— говорит гендиректор Money Friends Тимур Ксенз. Зато по оценкам члена экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрия Колесникова, это долгосрочный тренд. «Ожидаемо, что более агрессивный, технологичный и внедряющий элементы искусственного интеллекта в процедуры скоринга игрок стал лидером рынка. Не думаю, что это разовый месячный результат, это закономерность»,— уверен он.

Эксперты пока не видят фундаментальных оснований для потери «Потоком» своих позиций. «С учетом того что рынок небольшой, отдельные сделки сильно влияют на объемы. Чтобы говорить о долгосрочной смене лидера, нужно посмотреть на динамику хотя бы нескольких месяцев»,— говорит Дмитрий Александров из УК «Иволга Капитал».

Не склонны переживать и в самом «Потоке». «Нам, как платформе, которой инвесторы доверили свои средства, важно, чтобы они получали максимальную доходность,— подчеркнул гендиректор "Потока" Юрий Попов.— Сохранение лидерских позиций по этому параметру мы считаем наиболее важным». Он добавил, что показатель одного месяца нерепрезентативен. JetLend предлагает продукт, который никто на рынке больше не применяет,— возобновляемые кредитные линии, поясняет результаты компании ее гендиректор Роман Хорошев.

При этом риски сегмента высокие: в краудлендинге финансируется малый и микробизнес, который является наиболее пострадавшим от экономической ситуации, предостерегает господин Александров. Средний показатель просрочки по платформам, входящим в АОИП, составляет около 3%. Тимур Ксенз оценивает долю просрочки в размере 5% от портфелей. «Показатель NPL15+ в мае у нас достигал пиковых 1,8%: связан рост был в основном с тем, что многие заемщики работали с Европой и вынуждены были перестраивать цепочки,— отмечает Роман Хорошев.— Сейчас вернулся к уровню менее 1%». В большей массе заемщики на платформах являются весьма качественными, говорит исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский. «Если этот показатель у лидера начнет сильно расти, будет критично, пока этого не происходит, рост можно назвать устойчивым»,— заключает эксперт.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева