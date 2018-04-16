Конфликт России и Запада из-за «дела Скрипаля»

13 сентября вышло телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Господа Петров и Боширов заявили, что посетили Солсбери с туристическими целями. Экс-полковник ГРУ, бывший агент британской разведки Сергея Скрипаль и его были отравлены 4 марта в Солсбери, по версии Британии, нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России и известным под названием «Новичок». Отравление обострило отношения России и Запада, привело к высылке более 150 российских дипломатов и введению новых санкций против России.