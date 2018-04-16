11 июня, вторник
Войти в профиль

Конфликт России и Запада из-за «дела Скрипаля»

13 сентября вышло телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Господа Петров и Боширов заявили, что посетили Солсбери с туристическими целями. Экс-полковник ГРУ, бывший агент британской разведки Сергея Скрипаль и его были отравлены 4 марта в Солсбери, по версии Британии, нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России и известным под названием «Новичок». Отравление обострило отношения России и Запада, привело к высылке более 150 российских дипломатов и введению новых санкций против России.

Подписка на сюжет:

Легенда о шпиле

Мотивы поездки в Солсбери подозреваемых по «делу Скрипаля» не убедили Запад

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?»

Подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали о поездке в Великобританию

Путешествие Петрова и Боширова

Какие вопросы возникают к расследованию отравления Скрипалей

Ядовитая история

Отравление в Солсбери — много вопросов, мало ответов. Александр Аничкин — из Лондона

Яду ищут токсичные ответы

Британия назвала первые последствия «дела Скрипаля»

Известный шпион отравился на шопинге

Осужденный в России за госизмену попал в британскую больницу

Еще темы и сюжеты