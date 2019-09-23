Британец хочет встретиться в суде с Россией

Британец Чарли Роули, якобы отравленный ядом «Новичок», решил отсудить у России миллион фунтов стерлингов. Возможность подать такой иск сейчас оценивает его новый адвокат. Роули напомнил, что в результате отравления потерял подругу, и теперь хочет справедливости. Шансы подобного иска оценивал Иван Якунин.

Краткое содержание предыдущих серий: по версии британской полиции, Чарли Роули и Дон Стерджесс прогуливались по Солсбери и нашли в парке флакон духов Nina Ricci. Британец посчитал, что это хороший подарок для его подруги, преподнес ей парфюм, а дальше оба оказались в коме. Стерджесс погибла, Роули выкарабкался, но не без последствий: судороги и менингит преследуют его до сих пор. Ущерб здоровью огромный, а полностью исцелиться невозможно, рассказал “Ъ FM” один из разработчиков яда «Новичок» Владимир Углев: «Эти вещества очень трудно вымываются потом из организма. Они блокируют важный фермент — холинэстераза — это химический прерыватель нервного импульса. Допустим, вы пальцем дотронулись до горячего и руку отдернули, сигнал прошел в мозг, и он прерывается. А вещества типа “Новичок” блокируют этот фермент. Вы бы дергали рукой туда-сюда, и вы погибаете в судорогах».

Теперь Роули решил требовать компенсации за страдания и подать в суд на Россию, как якобы ответственную за нападение. Этого шага можно было ожидать — он встречался в Лондоне с российским послом, но после заявил, что так и не получил ответов. Потом требовал встречи лично с Владимиром Путиным, но пока как-то не сложилось. В итоге Роули нанял адвоката. И это один из самых известных юристов в Великобритании, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Патрик Магуайр — один из самых знаменитых британских адвокатов. На его счету множество громких процессов и множество побед в них. Его имя мелькает в прессе регулярно. Я внимательно посмотрел его послужной список — все-таки он защищает интересы жертв грандиозных катастроф, несчастных случаев, производственных аварий и терактов. Я не вижу, чтобы у него было хоть какой-то опыт международно-правовой деятельности. Я думаю, что он с него денег не берет, что он просто хочет лишний раз прославиться».

Собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне — о новых фигурантах в «деле Скрипалей» Читать далее

Россия по-прежнему отрицает, что имеет какое-то отношение к инциденту в Солсбери. Российское посольство в Великобритании в ответ на возможный иск сообщило, что разделяют желание Роули докопаться до истины, но задавать вопросы надо британскому правительству, которое скрывает детали расследования. Есть ощущение, что британец вряд ли прислушается к совету. Поэтому “Ъ FM” попросил адвоката Алексея Бинецкого оценить перспективы иска против России: «Добровольно Россия не выплачивает никогда ничего, поэтому, видимо, британский суд будет вынужден обращаться либо к принудительным мерам воздействия, то есть арестовывать какие-то активы, либо идти по линии европейского суда — это уже тогда будет делать он сам. К этому времени, я думаю, что “Брексит” состоится. И после него сначала надо будет получить решение британских судов, потом обращаться в европейский. Что в этом случае будет, предугадать трудно».

Допустим, ему удастся выиграть суд и каким-то образом получить внушительную компенсацию в миллион фунтов стерлингов. Что тогда? Известно, что британца выселили из дома, после попадания нервно-паралитического вещества там небезопасно, и он живет у брата. За миллион Роули сможет позволить себе собственный особняк площадью 220 кв. м в самом центре города. Три этажа, четыре спальни, гараж на два автомобиля и собственный сад. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, он входит в десятку самых дорогих домов в Солсбери.