Дальше, скорее всего, Агита Кабайела ждут поединки более достойные его статуса и репутации. Варианты он собственно сам и перечислил, закончив с Нельсоном Хисой. Это прежде всего другие обладатели чемпионских титулов — британец Даниэль Дюбуа (Всемирная боксерская организация (WBO)) и хорват Филип Хргович (Международная боксерская федерация (IBF)). Имя россиянина Мурата Гассиева, чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Кабайел не упомянул. Но это и понятно. С Гассиевым, с его поясом по-прежнему кое-что непонятно. Никто его у российского боксера официально не отнимал. В то же время разные медиаресурсы, в том числе, например, ESPN, утверждают, что он будет стоять на кону 11 декабря в матче двух знаменитых британских супертяжей Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. То есть Гассиева его каким-то образом лишат. Джошуа и Фьюри в перечень желанных противников Кабайел, кстати, включил.