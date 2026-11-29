Чемпион по-советски
Агит Кабайел защитил титул WBC победой над странным албанцем
Немецкий боксер Агит Кабайел защитил звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, которое он унаследовал от решившего заканчивать карьеру короля категории Александра Усика. Чтобы удержать пояс, Кабайелу не пришлось сильно напрягаться. Впервые попавший на элитный уровень албанец Нельсон Хиса не продержался против него и двух раундов. Дальше, правда, у Кабайела будут, скорее всего, матчи более конкурентные — с другими обладателями чемпионских званий.
Поединок, состоявшийся в субботу, 28 ноября, на футбольном стадионе Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе, стал для 50 тыс. собравшихся на трибунах зрителей возможностью посмотреть на человека, который сейчас является бесспорной главной звездой немецкого бокса, его лицом. Кристально чистый послужной список (теперь в нем 28 выигрышей и никаких осечек), победы над множеством очень неплохих оппонентов вроде Дерека Чисоры, Франка Санчеса, Чжилэя Чжана, второе место в рейтинге сильнейших супертяжей BoxRec. А по сути — первое, потому что с верхушки все еще никак не решаются убрать украинца Александра Усика, хоть он, безусловный король, в июне объявил, что больше не имеет никаких чемпионских амбиций и будет потихоньку карьеру завершать.
Усик, анонсировав свой скорый уход из бокса, как известно, проявил исключительную щедрость и честность, расставшись со всеми своими поясами. Пояс Всемирного боксерского совета достался как раз Агиту Кабайелу, к тому моменту так называемому регулярному чемпиону структуры, который, однако, наотрез отказывался признавать себя бенефициаром поступка украинского спортсмена.
Дело в том, что Кабайел и в самом деле в течение нескольких месяцев требовал устроить для него бой с лидером категории. А лидер все выбирал других, расстраивая претендента. И Кабайел настаивал на том, что Усик игнорирует его, потому что чувствует угрозу. Так и не пересеклись.
Самому Агиту Кабайелу в первом полноценном чемпионском бою выпало встретиться со странным персонажем. Наивный зритель, конечно, мог бы поверить в то, что Нельсон Хиса — это какой-то теневой фаворит супертяжелого веса, которого почему-то до поры до времени прятали от любопытных глаз, а сейчас, когда албанцу уже 42, выдернули на авансцену. Выиграл 25 подряд боев, чуть ли не со всеми, кто вставал на пути, разделался жестоко. Ну натуральный мясник. Новый Рокки.
Тертого поклонника бокса этими цифрами давно не купишь. Смотрит, что за соперники нокаутеру попадались. Правильно, какие-то полулюбители на заштатных аренах. Никого хотя бы более или менее близкого по уровню к Кабайелу среди них нет.
В Дюссельдорфе албанский ветеран выдал короткий, но довольно смешной перформанс. В первом раунде изображал агрессивность и бычком пер на Агита Кабайела, изучавшего его движения с милым удивлением энтомолога, который, глядя в окуляр микроскопа, внезапно понимает, что находящаяся под ним муха сжала лапки в кулачки и грозит исследователю. Во втором показал, что травмировал левую руку, но готов драться и одной правой — размахивал ею, словно молотобоец кувалдой. Однако долго такое шоу продолжаться не могло.
В конце концов Хиса, сожрав приличную порцию увесистых тумаков, покачиваясь, побрел в свой угол. Оттуда уже выкинули белое полотенце. Правда, выдать порцию аплодисментов своему любимцу такая нелепая развязка аудитории не помешала.
Дальше, скорее всего, Агита Кабайела ждут поединки более достойные его статуса и репутации. Варианты он собственно сам и перечислил, закончив с Нельсоном Хисой. Это прежде всего другие обладатели чемпионских титулов — британец Даниэль Дюбуа (Всемирная боксерская организация (WBO)) и хорват Филип Хргович (Международная боксерская федерация (IBF)). Имя россиянина Мурата Гассиева, чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Кабайел не упомянул. Но это и понятно. С Гассиевым, с его поясом по-прежнему кое-что непонятно. Никто его у российского боксера официально не отнимал. В то же время разные медиаресурсы, в том числе, например, ESPN, утверждают, что он будет стоять на кону 11 декабря в матче двух знаменитых британских супертяжей Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. То есть Гассиева его каким-то образом лишат. Джошуа и Фьюри в перечень желанных противников Кабайел, кстати, включил.