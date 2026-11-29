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Второе британское гражданство не признали основанием для отвода третейского судьи
Государственный суд РФ отказал белорусскому предприятию в отводе российского арбитра Татьяны Минаевой в споре с израильской строительной компанией, который рассматривает международный коммерческий арбитраж. Суд пришел к выводу, что само наличие у арбитра второго гражданства Великобритании и санкции этой страны против Белоруссии не говорят об отсутствии у него беспристрастности и независимости. Вместе с тем у ряда юристов вызвал опасения вывод суда о том, что эти факторы можно будет оценить еще раз, уже при обращении за исполнением решения арбитров.
Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по вопросу об отводе арбитра Татьяны Минаевой. Заявление об отводе подало белорусское КУП «Слуцкводоканал» в рамках спора с израильской Shtang Construction and Engineering Ltd. Спор возник из контракта 2021 года на реконструкцию очистных сооружений и системы канализации Слуцка, заключенного между «Слуцкводоканалом», израильской Shtang Construction and Engineering Ltd. и белорусским «Белкомтехинвестом». В октябре 2025 года Shtang подала иск к «Слуцкводоканалу», следуя оговорке в договоре о разрешении споров сторон в арбитраже ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ с местом разбирательства в Москве (см. “Ъ” от 10 сентября).
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Компетентным органом по делу стал Дубайский международный арбитражный центр (DIAC). Истец и ответчик выбрали по арбитру, а третьим DIAC в апреле назначил как раз Татьяну Минаеву. Уже в мае ответчик заявил госпоже Минаевой отвод, который сама арбитр и истец не поддержали. Дубайский центр тоже не увидел для этого причин и отклонил ходатайство. Затем белорусское предприятие обратилось за отводом арбитра в госсуд по месту арбитража, а именно — в Арбитражный суд Москвы. Такой механизм предусмотрен законодательством РФ.
Аргументы и факты
В обоснование отвода «Слуцкводоканал» заявил о сомнениях в беспристрастности арбитра из-за наличия у него британского гражданства и санкций Великобритании в отношении Белоруссии, которые британские подданные должны соблюдать. Кроме того, ответчика не устраивали расхождения в представленной и публичной версиях резюме Татьяны Минаевой, ее высокая загруженность, отсутствие в рекомендованном списке арбитров МКАС при ТПП РФ и публикация в юридическом издании от 2024 года по вопросу, схожему с тем, что возник в споре с Shtang. Отдельно заявитель отметил предложение третейского суда перечислять авансовые платежи на арбитражные расходы через Ташкентский международный арбитражный центр.
Российский госсуд отклонил заявление об отводе арбитра, напомнив, что обоснованность сомнений в беспристрастности оценивается объективно — с позиции разумного и информированного третьего лица. Причем для отвода, пояснил суд, не требуется доказывать фактическую предвзятость арбитра, а нужно установить конкретные обстоятельства, способные повлиять на разрешение арбитром данного спора.
Субъективное недоверие стороны, предположения и обстоятельства общего характера этому критерию не отвечают, подчеркивается в решении. В связи с этим доводы по резюме, нагрузке, научным статьям с общим мнением и списку арбитров не порождают сомнений в беспристрастности, указал суд.
Что касается английского подданства, «Слуцкводоканал» ссылался на позицию Верховного суда РФ (ВС) о презумпции небеспристрастности состава арбитража, сформированного из граждан недружественных государств. Московский суд на это заметил, что позиция ВС касается оценки уже вынесенного арбитрами решения на предмет его соответствия российскому публичному порядку и не устанавливает основания для отвода по признаку гражданства. Госсуд также пояснил, что, в отличие от рассмотренного ВС дела, местом арбитража в споре с Shtang является Москва, а сама Татьяна Минаева наряду с британским имеет российское гражданство и не может быть лишена права выступать в качестве арбитра. А само по себе наличие второго гражданства сомнений в независимости арбитра не создает.
Госсуд отметил, что ни спор, ни его стороны не связаны с английскими санкциями, а генеральная лицензия британского регулятора допускает платежи арбитрам в пределах £500 тыс. на одно разбирательство. Более того, механизм расчетов через Ташкентский центр уже использовался для выплаты вознаграждения Татьяне Минаевой, а авансы на арбитражные расходы в связи с отказом белорусского предприятия от их внесения вообще перечислял израильский истец. Вместе с тем вопрос о влиянии на арбитра британского гражданства и английских санкций может быть заявлен ответчиком и оценен судом при рассмотрении заявления об исполнении или отмене решения арбитров, когда оно будет вынесено, говорится в судебном акте.
Без черных меток
Юрист Birch Александр Гуна расценивает это решение суда как важное уточнение позиций ВС о том, что гражданство арбитра может создавать сомнения в его беспристрастности. По мнению столичного суда, нет автоматического знака равенства между гражданством и пристрастностью, отвод должен основываться на конкретных фактах, и сама по себе связь с иностранной юрисдикцией не должна являться черной меткой для участия в арбитраже с российскими лицами, поясняет господин Гуна.
Партнер АБ NSP Илья Рачков отмечает, что научные публикации арбитров не говорят о заранее сформированной позиции по делу, если только в них не предрешен вопрос, затронутый в споре, на который назначен арбитр.
Помимо прочего, спор со «Слуцкводоканалом» уникален тем, что иностранный арбитражный центр (DIAC) принял участие в российском деле, выразил свою позицию письменно и прислал представителей в госсуд, так как ранее подобные учреждения никак не участвовали в подобных разбирательствах, указывает господин Рачков.
Больше всего вопросов вызвал тезис суда о том, что независимость и беспристрастность арбитра из недружественной страны следует оценивать на стадии исполнения уже готового арбитражного решения. Ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова считает этот вывод корректным и полезным для практики: «Хотелось бы, чтобы в делах, где стороны утверждают, что не смогут начать иностранный процесс из-за необъективности состава арбитража, который еще даже не назначен, суды приняли во внимание данную позицию». У руководителя практики разрешения споров NK Legal Натальи Коноваловой, напротив, вызывает опасения вывод о том, что нельзя до вынесения решения арбитража установить, является ли арбитр из недружественного государства беспристрастным, поскольку это означает, что вопрос о его независимости снова может стать предметом рассмотрения суда. По ее мнению, рациональнее было бы ответить на этот вопрос до вынесения арбитрами решения, а при заявлении этого аргумента в деле об исполнении или отмене такого решения принимать только новые доказательства.