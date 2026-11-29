Больше всего вопросов вызвал тезис суда о том, что независимость и беспристрастность арбитра из недружественной страны следует оценивать на стадии исполнения уже готового арбитражного решения. Ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова считает этот вывод корректным и полезным для практики: «Хотелось бы, чтобы в делах, где стороны утверждают, что не смогут начать иностранный процесс из-за необъективности состава арбитража, который еще даже не назначен, суды приняли во внимание данную позицию». У руководителя практики разрешения споров NK Legal Натальи Коноваловой, напротив, вызывает опасения вывод о том, что нельзя до вынесения решения арбитража установить, является ли арбитр из недружественного государства беспристрастным, поскольку это означает, что вопрос о его независимости снова может стать предметом рассмотрения суда. По ее мнению, рациональнее было бы ответить на этот вопрос до вынесения арбитрами решения, а при заявлении этого аргумента в деле об исполнении или отмене такого решения принимать только новые доказательства.