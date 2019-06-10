«Опасения людей оправданны»

Власти графства Уилтшир купят дом Скрипалей: они опасаются, что место может стать гостиницей. Местные власти уже ведут переговоры с представителями правительства Великобритании. Перспективы коммерческого применения дома Скрипалей беспокоят и жителей соседних домов. Тема отравления в Солсбери все еще на слуху, и предприимчивые британцы пытаются воспользоваться этим обстоятельством. Интерес к сдаче дома в аренду может быть и у самого Скрипаля, рассказал собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский.

— И соседи, живущие неподалеку, и в целом жители города Солсбери категорически против того, чтобы этот дом превратился в гостиницу. Так что совет графства Уилтшир решил выступить с такой инициативой, чтобы предотвратить развитие ситуации, когда этот домик будет использоваться даже не в качестве полноценного отеля, а сдаваться туристам по системе Airbnb.

Возможно, до совета дошли слухи, что у Скрипалей или у их финансовых советчиков теперь, когда дом полностью обеззаражен, деактивирован (там крышу пришлось разбирать ради этого, огромный объем работы проделали военные, перестраховываясь даже в каком-то смысле), возник соблазн получать с этого доход. Тем более Сергей Скрипаль вынужден платить местные налоги, у него есть расходы, с этим связанные, и, наверное, ему это обидно. Жить там ни он, ни его дочь Юлия, категорически не собираются по понятным причинам.

Вместе с тем, очень не хотелось бы местным жителям, чтобы появлялись люди, которые выбирают именно это жилье не потому, что оно дешевле других или чем-то удобнее, а именно из-за связанной с ним истории. Британские газеты называют ее ghoulish motivation, то есть «дьявольско зловещий», «леденящей душу». Известно, что есть туристы, которые всюду стремятся найти места для проживания, ассоциирующиеся с какими-то преступлениями, убийствами, ужасами. Им это доставляет некоторое удовлетворение, щекочет их нервную систему. И есть даже агентства, специализирующиеся на таких турах. Так что в Солсбери просто не хотят, чтобы это произошло. По мнению местных жителей, это не нормальный, они говорят, капитализм, а именно эксплуатация определенных страшных событий, которые еще очень свежи в памяти.

Между тем, ведь из-за этой истории погибла женщина — Дон Стерджесс случайно отравилась «Новичком» несколько месяцев спустя после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль. Ее квартиру тоже пришлось подвергать тщательной дезактивации, правда, в тот раз она произошло быстрее. В январе этого года уже ассоциация, занимающаяся сдачей жилья в этом доме, получила ее назад и использует по назначению. Совет графства Уилтшир, в свою очередь, тоже говорит, что в коттедже Скрипалей будут жить люди, просто подберут арендаторов на каких-то приемлемых условиях, и это никак не будет связано с тем, что в этом доме произошло.

Сообщается, что пока никто официально не заявлял о желании купить этот объект, однако опасения людей оправданны. Сам городок всегда пользовался большим успехом у туристов, я и сам там бывал и могу засвидетельствовать, что целые толпы там бродят, особенно в летние отпускные дни или в выходные, даже когда ни о каком Скрипале никто слыхом не слыхивал. Сейчас же появились те, кто хочет посмотреть на места событий. Пока ни одному туристическому агентству вроде бы не разрешено использовать этот объект в качестве приманки для клиентов, но, тем не менее, как-то туристы его находят по картам, приходят, смотрят на этот дом и уходят, так что некоторый спрос, конечно, есть на этот объект.