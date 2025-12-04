Британия ввела санкции против ГРУ и вызвала посла России из-за дела Стерджесс

Британские власти ввели санкции в отношении российского Главного разведывательного управления (ГРУ) и вызвали в МИД страны посла России Андрея Келина. Эти действия последовали за обнародованием доклада по итогам расследования обстоятельств гибели британки Дон Стерджесс в соседнем с Солсбери городе после отравления Скрипалей в 2018 году.

«Посол России вызван в Министерство иностранных дел, чтобы ответить за продолжающуюся кампанию враждебных действий России против Великобритании»,— говорится в публикации на сайте британского правительства.

Помимо ГРУ, в санкционные списки были внесены 11 граждан, которых британские власти называют «участниками враждебной деятельности, спонсируемой Россией».

Ранее сегодня Reuters сообщило, что в докладе по итогам расследования обстоятельств гибели гражданки Британии Дон Стерджесс в 2018 году председатель комиссии, бывший судья Верховного суда Великобритании Энтони Хьюз, пришел к выводу, что ее смерть стала следствием операции против Сергея и Юлии Скрипалей. По версии Лондона, она была совершена группой офицеров военной разведки ГРУ.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии Лондона, они были отравлены разработанным в СССР веществом «Новичок». Позднее Чарли Роули, как предполагается, подарил Дон Стерджес найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. По версии ОЗХО, в нем находился «Новичок». Господин Роули пострадал, госпожа Стерджес умерла в больнице. Британские власти считают, что российскую разведку причастной к отравлению Скрипалей. Москва это отрицает.

Сергей Скрипаль в 2006 году признал свою вину в госизмене и работе на британскую разведку и был осужден к 13 годам колонии строгого режима. В 2010 году был помилован в рамках обмена заключенными шпионами. Президент РФ Владимир Путин называл Сергея Скрипаля подонком и предателем.

Анастасия Домбицкая