Mastercard: розничные продажи в США в «черную пятницу» выросли на 5,8%
Согласно предварительным данным Mastercard SpendingPulse (MC), объем розничных продаж в США в минувшую «черную пятницу», 27 ноября, вырос на 5,8% по сравнению с «черной пятницей» 2025 года. Система MC SpendingPulse отслеживает розничные продажи как в обычных магазинах, так и в интернете, охватывая все виды платежей.
Аналитики MC отмечают, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов США, покупатели довольно активно посещали обычные, физические магазины. Объем покупок в офлайн-точках увеличился на 3,8% — это лучший показатель для «черной пятницы» с 2022 года. Еще одной особенностью этого года стал весьма активный спрос на электронику. Покупатели начали пользоваться праздничными акциями еще в День благодарения (26 ноября): продажи электроники и ПО, включая видеоигры, в этот день выросли на 19,2%. В этом году в США также зафиксирован рост расходов на одежду и ювелирные украшения — на 4,4% и 4,8% соответственно.
«Черная пятница» в этом году показала, что потребитель весьма адаптивен. Он по-прежнему готов тратить, но при этом хорошо думает, где, когда и как это делать,— пояснила главный экономист Mastercard Economics Institute Мишель Мейер.— Продажи электроники и других товаров из сферы hi-tech оказались впечатляющими. Особенно это относится к видеоиграм и ИИ-устройствам».