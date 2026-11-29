Аналитики MC отмечают, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов США, покупатели довольно активно посещали обычные, физические магазины. Объем покупок в офлайн-точках увеличился на 3,8% — это лучший показатель для «черной пятницы» с 2022 года. Еще одной особенностью этого года стал весьма активный спрос на электронику. Покупатели начали пользоваться праздничными акциями еще в День благодарения (26 ноября): продажи электроники и ПО, включая видеоигры, в этот день выросли на 19,2%. В этом году в США также зафиксирован рост расходов на одежду и ювелирные украшения — на 4,4% и 4,8% соответственно.