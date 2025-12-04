Россия отвергла обвинения Великобритании в причастности к инциденту в Солсбери, где в 2018 году умерла британка Дон Стерджесс. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

Сегодня британские власти опубликовали итоговый доклад расследования гибели госпожи Стерджесс. Согласно документу, смерть британки стала следствием операции против бывшего полковника ГУР Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По версии Лондона, убийство организовала группа офицеров российской военной разведки. Москва это отрицает. Дон Стерджесс, по версии британских властей, стала случайной жертвой покушения.

Лондон ввел санкции против Главного управления Генштаба РФ и еще 11 якобы связанных с ним лиц. В МИД Британии вызвали посла Андрея Келина. «Посол России А. В. Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где категорически отверг безосновательные и бессмысленные обвинения, в том числе направленные против президента Российской Федерации»,— отмечается в комментарии российского дипрредставительства.

Господин Келин вновь потребовал «вразумительных» ответов на вопросы по «делу Скрипалей». Один из них — где сейчас находятся Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. «Мы вновь потребовали информацию на этот счет и запросили консульский доступ к нашим гражданам»,— сообщили в посольстве.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. В 2020 году СМИ сообщали, что они переехали из Великобритании в Новую Зеландию. По версии Лондона, они были отравлены разработанным в СССР веществом «Новичок».

Как следует из доклада, Стерджес скончалась после контакта с жидкостью из флакона духов Nina Ricci. По версии ОЗХО, в нем содержался «Новичок». Выброшенный ранее флакон женщине подарил ее спутник Чарли Роули. Господин Роули пострадал, госпожа Стерджес умерла в больнице.

Сергей Скрипаль в 2006 году признал свою вину в госизмене и работе на британскую разведку и был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. В 2010 году был помилован в рамках обмена гражданами, обвиняемыми в шпионаже. Президент РФ Владимир Путин называл Сергея Скрипаля подонком и предателем.

