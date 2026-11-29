Глава DEA Терри Коул в соцсети Х сообщил, что возглавляемое им ведомство создало специальные линии для приема информации о действующих в соседней стране членах и сообщниках преступных групп, коррумпированных чиновниках, оказывающих помощь наркокартелям, а также об отдельных лицах, отмывающих деньги «для финансирования наркотерроризма». В посте были указаны телефоны и чаты, куда можно передавать информацию из штата Синалоа, который считается центром наркобизнеса в Мексике. Американской стороной также было обещано впоследствии создать аналогичную линию связи и для жителей другого мексиканского штата, Халиско, где располагается второй по величине преступный синдикат.