Суверенитет утек в мессенджер
Мексика обвинила спецслужбы США в посягательстве на ее суверенитет
Дипломатические отношения между Мехико и Вашингтоном резко обострились из-за новых методов борьбы американских спецслужб с наркокартелями на территории Мексики. МИД страны вручил американскому посольству ноту протеста после того, как Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) открыло в мессенджерах в обход мексиканского правительства горячую линию для анонимных сообщений граждан о связанных с наркокартелями чиновниках. Официальный Мехико расценил этот шаг как посягательство на суверенитет страны, однако многие ее граждане встретили такую инициативу с одобрением.
Глава DEA Терри Коул в соцсети Х сообщил, что возглавляемое им ведомство создало специальные линии для приема информации о действующих в соседней стране членах и сообщниках преступных групп, коррумпированных чиновниках, оказывающих помощь наркокартелям, а также об отдельных лицах, отмывающих деньги «для финансирования наркотерроризма». В посте были указаны телефоны и чаты, куда можно передавать информацию из штата Синалоа, который считается центром наркобизнеса в Мексике. Американской стороной также было обещано впоследствии создать аналогичную линию связи и для жителей другого мексиканского штата, Халиско, где располагается второй по величине преступный синдикат.
Реакция официального Мехико не заставила себя долго ждать. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала действия DEA вмешательством во внутренние дела страны. «В наших отношениях с США мы предельно ясно дали понять: это отношения координации, а не подчинения»,— заявила она. Президент Мексики также предложила представить, как американское правительство посмотрело бы на то, если бы «секретариат безопасности Мексики открыл линию в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора жалоб на коррупцию в США».
Госпожа Шейнбаум добавила, что у DEA «полно работы в своей собственной стране».
После этого глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте вручил ноту протеста послу США в Мехико Рональду Джонсону с требованием закрыть горячую линию DEA. Мехико также требует, чтобы в борьбе с наркотиками Вашингтон занимался и своей частью работы — боролся со спросом на наркотические вещества внутри самих США, перекрывал каналы отмывания денег в американских банках и остановил контрабанду американского оружия в Мексику.
Инициатива DEA вызвала ожесточенные споры в парламенте Мексики. В то время как правящая партия Morena заявила, что «суверенитет не является предметом торга», а иностранные спецслужбы должны работать исключительно через мексиканские институты, мнения оппозиции разделились.
Сенатор от Партии национального действия Лилли Тельес выразила горячую поддержку действиям DEA. В соцсети Х она назвала учрежденный канал «хорошим способом сотрудничества против общего врага». А сенатор от Институционально-революционной партии, которая представляет штат Синалоа, также поддержала запуск канала связи и заявила, что у жителей штата теперь появился «безопасный и надежный способ сообщать о чиновниках, сросшихся с криминалом, не боясь, что их данные тут же сольют бандитам».
В мексиканских СМИ и парламентских дискуссиях звучит один вопрос: «Что именно правительство так боится скрыть от США?»
Оппозиционеры вспоминают о том, что губернатор Синалоа Рубен Роча Мойа, которому в США предъявили обвинения в связях с наркотрафиком, ушел в «бессрочный отпуск», а в Мексике ему никаких обвинений так и не предъявили. По мнению критиков, именно поэтому мексиканские власти так болезненно реагируют на попытки DEA собирать информацию именно из мексиканских первоисточников.
Сами жители Синалоа готовы поддержать инициативу DEA. Так, глава Ассоциации журналистов Синалоа Хуан Мануэль Партида Вальдес сообщил, что он сам оставил запись на линии связи DEA на следующий день после ее запуска и быстро получил ответ. «Вся эта пляска вокруг суверенитета — просто прикрытие сговора с политиками, связанными с наркотрафиком, которых покрывают в нашей стране»,— отметил он.
Впрочем, при всей жесткой критике, президент Шейнбаум сотрудничает с США в сфере безопасности гораздо активнее своего предшественника — бывшего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, при котором взаимодействие с DEA было фактически заморожено. Во время правления нового президента мексиканская сторона возобновила практику массовых экстрадиций наркобаронов в США, разрешила американским спецслужбам собирать разведданные, в том числе с использованием БПЛА, и сотрудничать при проведении точечных операций. Ярким примером такого взаимодействия стал арест в Синалоа одного из самых разыскиваемых ФБР наркобаронов Эль Чапо Исидро.
Впрочем, сразу после этой операции генпрокуратура Мексики отказала Вашингтону в немедленной экстрадиции наркобарона, заявив, что его будут судить на родине. Запуск анонимного чата DEA в Синалоа для сбора компромата на мексиканских чиновников стал ответным ходом США.
Конфликт вокруг горячей линии DEA поставил власти Мексики в патовую ситуацию. Теперь им приходится, с одной стороны, отстаивать суверенитет страны перед Вашингтоном, а с другой — объяснять уставшим от насилия наркокартелей и коррупции гражданам страны, почему им не нужно пользоваться анонимным чатом американской спецслужбы.