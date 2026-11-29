Дуров связал испанское расследование против Telegram со своей критикой Санчеса
Испанские власти начали расследование в отношении Telegram из-за рассылки пользователям мессенджера сообщения с критикой премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем канале.
По словам предпринимателя, испанские чиновники считают, что он своей рассылкой нарушил Общий регламент ЕС по защите персональных данных (GDPR). «Если целью было заставить нас замолчать, вас ждет разочарование. GDPR защищает частную жизнь, а не политиков от критики»,— написал господин Дуров.
В феврале Павел Дуров разослал испанским пользователям Telegram сообщение, в котором обвинил правительство Испании в попытке ограничить свободу в интернете. Поводом стали инициативы европейских чиновников по запрету доступа к соцсетям для детей младше 16 лет и введению персональной ответственности руководителей интернет-платформ за распространяемый на них контент.