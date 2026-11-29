По словам предпринимателя, испанские чиновники считают, что он своей рассылкой нарушил Общий регламент ЕС по защите персональных данных (GDPR). «Если целью было заставить нас замолчать, вас ждет разочарование. GDPR защищает частную жизнь, а не политиков от критики»,— написал господин Дуров.