Конгрессмены недосчитались санкций за Солсбери

Руководитель комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и член комитета республиканец Майкл Маккол призвали президента страны Дональда Трампа «немедленно наложить на Россию дополнительные санкции» за применение отравляющих веществ в Великобритании. Конгрессмены выразили возмущение тем, что, несмотря на решение Госдепартамента США, новые санкции так и не последовали, хотя должны были быть введены еще в ноябре прошлого года. При этом, как стало известно почти две недели назад, новый санкционный пакет был готов уже в марте, но решение руководства страны о его применении до сих пор не принято. Примечательно, что авторы открытого письма президенту США в тот же день опубликовали на сайте комитета заявление с осуждением разгона акций оппозиции в Москве.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что на Россию не были наложены санкции за применение химического оружия в соответствии с законами США,— пишут авторы открытого письма президенту США.— Мы призываем вас (Дональда Трампа.— “Ъ”) немедленно наложить их, чтобы привлечь Россию к ответственности за это наглое поведение».

Элиот Энгел и Майкл Маккол указывают на то, что, согласно принятому 6 августа 2018 года решению Госдепартамента США, имевшая место в марте 2018 года в британском городе Солсбери атака, в ходе которой пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, нарушала Акт 1991 года о контроле и уничтожении химического и биологического оружия. Именно поэтому на Россию тогда были наложены американские санкции. Авторы отмечают, что большая часть этих санкций (запрет на продажу в Россию оружия, приостановка помощи развитию и т. п.) была неактуальна: они либо уже действовали за события на Украине 2014 года, либо были неприменимы.

В соответствии с Актом 1991 года США должны были после первого раунда санкций подождать три месяца, после чего наложить повторные ограничения в случае, если президент США в письменной форме не убедит Конгресс, что страна-нарушитель исправилась и больше химическое оружие не использует.

Второй раунд ограничений куда жестче первого: президент США должен выбрать как минимум три из шести видов наказания и применить их.

В их числе — понижение уровня дипотношений или разрыв дипломатических связей, запрет принадлежащим властям страны-нарушителя авиаперевозчикам (таковым является, к примеру, «Аэрофлот») приземляться в США и запрет на экспорт в РФ всех товаров, кроме продовольствия.

Москва с самого начала отрицала любую причастность к отравлению в Солсбери. 4 марта этого года, к годовщине происшествия российское посольство в Великобритании выпустило 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем сообщалось, что все обвинения в причастности российских спецслужб к отравлению бездоказательны, а права РФ нарушены. Сергей и Юлия Скрипаль являются российскими гражданами, но доступа к ним у консульских работников так и не было, никаких деталей расследования РФ не предоставляют.

«Могут быть разные причины того, почему санкции не были введены,— заметил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Rand Corporation Сэмьюэл Чарап.— А письмо конгрессменов — это всего лишь письмо, оно не является юридически обязывающим. Таким образом они просто выражают свое мнение. Усталости от антироссийских инициатив у законодателей нет. Они полагают, что раз Россия не изменила свою политику, значит просто санкции недостаточно жесткие».

18 июля американское издание The Hill со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что новый пакет санкций готов как минимум с марта, но «руководство так и не приняло решение, пускать ли его в ход».

Комментируя это, сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил: «У нас уже есть очень много санкций, наложенных на Россию, и сосредоточиться надо на усилении уже существующих, а не добавлении новых».

Скорее всего, конгрессмены Энгел и Маккол заинтересовались причинами задержки введения нового пакета санкций после известий из Москвы о событиях 27 июля. Одновременно с публикацией-призывом к новым санкциям те же конгрессмены опубликовали на сайте комитета заявление с осуждением разгона акций оппозиции в Москве. «Мы глубоко возмущены арестом известного критика Владимира Путина оппозиционера Алексея Навального и сообщениями, что он был доставлен в тюрьму, несмотря на рекомендации его докторов,— пишут авторы.— Мы также глубоко возмущены арестом почти полутора тысяч протестующих на акциях в минувшие выходные».

Введение новых санкций на нынешнем этапе ничего не даст Вашингтону с политической точки зрения, считает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Во-первых, понятно, что заставить Москву изменить свое поведение эти санкции не смогут,— сообщил он “Ъ”.— Во-вторых, британцы пока не продвинулись в своем расследовании инцидента в Солсбери дальше этапа "хайли лайкли" (12 марта 2018 года премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что в инциденте в Солсбери highly likely, т.е. "с высокой степенью вероятности", виновата Россия.— “Ъ”), и в этих условиях для США вводить новые ограничения было бы преждевременно». Эксперт также заметил, что на решение властей США пока не вводить санкции мог повлиять тот факт, что спецслужбам страны не удалось найти значимого российского вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре 2018 года.

Михаил Коростиков, Елена Черненко