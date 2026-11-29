Благоевич возглавил «Акрон» в июне 2026 года. За время его работы команда провела 22 матча: пять раз одержала победу, шесть встреч завершила вничью и потерпела 11 поражений. Последние шесть игр завершились для тольяттинцев неудачно. В клубе признали, что перестройка игрового стиля затянулась, а результаты потребовали кадровых изменений.