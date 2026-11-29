«Акрон» отправил в отставку главного тренера Срджана Благоевича
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» прекратил сотрудничество с главным тренером Срджаном Благоевичем. Контракт с 53-летним сербским специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Команду также покидают его помощники Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди, сообщила пресс-служба клуба.
Благоевич возглавил «Акрон» в июне 2026 года. За время его работы команда провела 22 матча: пять раз одержала победу, шесть встреч завершила вничью и потерпела 11 поражений. Последние шесть игр завершились для тольяттинцев неудачно. В клубе признали, что перестройка игрового стиля затянулась, а результаты потребовали кадровых изменений.
После 12 турнирных очков «Акрон» занимает 15-е место в Российской премьер-лиге. В заключительном перед зимней паузой туре команда встретится на своем поле с «Оренбургом». Матч запланирован на 5 декабря.