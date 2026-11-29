Связь глушит двигатели
Рынок каршеринга сократился на 9,5%
В январе—сентябре 2026 года российский рынок каршеринга сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 43,4 млрд руб. Это объясняется перебоями в определении геолокации и работе мобильного интернета, падением туристической активности и ростом тарифов. Поездки на каршеринге для потребителей за год подорожали на 15–50%.
В январе—сентябре 2026 года россияне потратили на услуги каршеринга 43,4 млрд руб., следует из данных Росстата. Год к году значение сократилось на 9,5%. Наиболее заметный спад среди значимых регионов прослеживается в Краснодарском крае, где объем рынка год к году сократился на 11,3%, до 1,05 млрд руб. В Москве снижение составило 9,7%, до 41,4 млрд руб. В Нижегородской области траты на каршеринг за первые девять месяцев года снизились на 34,2% год к году, до 19 млн руб.
В части регионов оборот каршеринга, напротив, растет. Например, в Подмосковье траты на него в январе—сентябре 2026 года увеличились на 3,3% в годовом выражении, до 121,8 млн руб. В Северо-Западном федеральном округе, куда входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, показатель вырос на 7,7%, до 155,8 млн руб. Отдельно эти субъекты Росстат не выделяет.
Общее снижение оборота произошло из-за проблем с доступом в интернет, сбоев в геолокации и периодических закрытий аэропортов, считают в BelkaCar.
Главный редактор портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров также отмечает инфляцию, дефицит топлива и последовавшее за ними увеличение стоимости поездок. Но именно рост тарифов на 15–50% за год, по его мнению, помог сгладить снижение рынка в денежном выражении. Речь не всегда идет о прямой индексации. Например, все операторы добавили оплату за посадку, а для почасовых тарифов подняли цену за километр, говорит господин Кунгуров.
В Москве дополнительным негативным фактором, по словам руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константина Власова, стало сокращение разрыва в стоимости поездок на каршеринге и такси. На рынке могло сказаться и снижение туристической активности. Совокупное количество бронирований в российских отелях в январе—сентябре 2026 года, по данным Travelline, сократилось на 5,3% год к году (см. “Ъ” от 16 октября).
Гендиректор «Ситидрайва» Денис Стамат считает, что на рынок каршеринга на юге существенно повлиял топливный кризис. В то же время в Санкт-Петербурге проблема ощущалась не так остро, а альтернативный транспорт развит хуже, чем в Москве. Это стимулировало потребителей чаще выбирать каршеринг. Денис Кунгуров также говорит о росте парка арендных машин в Санкт-Петербурге. Колебания в Подмосковье господин Стамат считает не настолько значимыми для отрасли из-за небольшого объема рынка.
Операторы в сложившихся условиях, по мнению Константина Волкова, сократят темпы увеличения автопарков, сделав акцент на управлении загрузкой и экономикой каждой машины.
Бизнес может перераспределять их между субъектами, развиваясь в регионах с более выгодной юнит-экономикой. Например, «Делимобиль», по словам господина Кунгурова, согласно этой стратегии вывозит 1,7 тыс. машин из 12 городов, а также распродает часть станций техобслуживания в регионах.
По сравнению с началом года сжатие рынка замедлилось. Еще в январе—апреле 2026 года снижение совокупных трат на каршеринг оценивалось в 17,7% год к году, до 17,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 июня). В BelkaCar не исключают, что часть потребителей в отдельных регионах np-pf летней нехватки бензина как раз могли предпочитать каршеринг собственным автомобилям. Для операторов проблема с топливом, по словам представителя компании, стояла менее остро.
Сокращение оборота рынка каршеринга за весь 2026 год составит около 10%, считает Денис Кунгуров. В 2027 году, по его словам, ситуация может стать лучше за счет субсидий властей на возмещение части затрат на лизинг автомобиля и закупки локализованных машин без утильсбора. Константин Власов не видит предпосылок для полного восстановления спроса.