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Главные анонсы 17 сентября
16/09
Михельсон, Алекперов и Тимченко вошли в топ-5 по росту состояния после атаки на саудовские НПЗ
16/09
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
16/09
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
00:17
РПЦ и католическая церковь проведут конференцию в Риме в 2020 году
16/09
В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики
16/09
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов для школьников за нарушения на ЕГЭ
16/09
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям
16/09
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
16/09
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
16/09
ФНС отрицает утечку данных о компаниях и физлицах с контрольно-кассовой техники
16/09
Путин предложил Эр-Рияду закупить С-300 или С-400 после атаки на саудовские НПЗ
16/09
Росгвардия проводит служебную проверку из-за видеопризыва «не выполнять преступные приказы»
16/09
Путин назвал иранскую ядерную сделку «жизнеспособной»
16/09
Актерское агентство Endeavor готовит IPO на $712 млн
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(обновлено: 16.09.2019)
Рынок ТВ-рекламы
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1
Падение рынка телерекламы стало рекордным
Затраты рекламодателей в этом сегменте снизились на 9%
2
Рекламодатели забыли о брендах
Рынок ТВ почувствовал экономию
1
Интернет-реклама обогнала телевизионную
АКАР отчиталась о росте рынка
Эфир накроют рекламой
«Орион» запустил технологию HbbTV
ТНТ замаскирует рекламу
Канал инвестировал в стартап Native Rent
«Газпром-медиа» готовит радиопередачу
Продажей рекламы на «Авторадио» и других станциях холдинга займется НСК
Интернет продвинулся на телевидении
Онлайн-сервисы резко нарастили рекламные бюджеты на ТВ
Развлечения переходят в виртуальную реальность
За пять лет телевидение уступит видеоиграм по объему рынка
Рекламодатели переключили внимание
Интернет обогнал ТВ по доходам за полугодие
Интернет обогнал ТВ по рекламным доходам
Это случилось впервые по итогам полугодия
У рекламных агентств проверят баланс
Крупнейший селлер ужесточает финансовую политику
7
Телеканалам назвали цену лекарств
От запрета их рекламы ТВ и радио потеряют 30 млрд рублей
Реклама — двигатель портфеля
Управляющие компании вовлекают граждан в коллективные инвестиции
В эфире разместились не все
Часть крупных рекламодателей сократили присутствие на ТВ
Рекламу покажут в интернете
Рынок замедлит рост после восстановления
Mediascope едет на дачу
Измеритель начнет поставлять данные по внедомашнему телесмотрению
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Телеканалам урезают рацион
Минздрав хочет ограничить телерекламу "вредной" еды
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия