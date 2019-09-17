ТВ отстало от интернета

Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев. Но в долгосрочной перспективе доля затрат на телерекламу все равно будет падать, как и доли других традиционных медиа, считают эксперты. Их бюджеты перетекают в том числе в таргетированную интернет-рекламу, объем которой за полугодие вырос на 27%, до 44,9 млрд руб.

Второе полугодие 2019 года «выглядит на сегодня куда более привлекательно» для рынка телерекламы, можно рассчитывать на положительное изменение тренда, заявил вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов по итогам результатов первого полугодия. В январе—июне затраты на рекламу на ТВ в России упали на 9%, до 81–82 млрд руб., объявила АКАР 16 сентября. В АКАР объясняют это высокой базой 2018 года, сформировавшейся за счет чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) и выборов президента. Кроме того, на фоне падения реальных доходов населения рекламодатели меньше инвестируют в бренды и больше — в стимулирование продаж.

Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала», в интервью «Снобу» 1 апреля 2015 года Телевидение не конкурирует с интернетом — театр же не конкурирует с кино

Национальный рекламный альянс (НРА) ждет положительную динамику рекламных бюджетов на ТВ в четвертом квартале, сообщил “Ъ” его представитель. «Во втором полугодии на рекламном рынке традиционно наблюдается оживление, мы надеемся на повышение активности рекламодателей»,— соглашается представитель «СТС Медиа» (телеканалы СТС, «Домашний» и др.). По его словам, спрос на телерекламный ресурс холдинга остается в целом стабильным: по итогам первого полугодия коммерческие показатели флагманского СТС находятся на уровне прошлого года, остальные телеканалы «демонстрируют разнонаправленную динамику».

«В 2009 году рынок телерекламы за год упал на 18%, в 2015-м — на 15%. Каждый раз это было следствием снижения экономической активности. Далее неизменно следовали прирост и компенсация снижения, и если смотреть на общую динамику рекламных бюджетов на ТВ, она в целом показывает поступательный рост»,— указывает представитель НРА. Без учета ЧМ-2018, зимней Олимпиады и выборов президента снижение было бы в пределах 5%, что «в текущих экономических условиях — абсолютно нормальный показатель», подчеркивают в НРА.

Ранее о падении рекламной выручки за полугодие сообщал холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ; телеканалы НТВ, ТНТ, радиостанции «Авторадио», Energy и др.). Его доходы от рекламы в первом полугодии упали на 6% к аналогичному периоду прошлого года, до 33,2 млрд руб., следует из отчетности Газпромбанка. От прогнозов в ГПМ отказались. Так же поступили в «Национальной медиа группе», представители «Первого канала» и ВГТРК не ответили на запросы “Ъ”.

Доля затрат на ТВ среди всех рекламных расходов, по данным АКАР, снизилась с 41,5% по итогам первой половины 2018-го до 36% по итогам первого полугодия 2019-го. Весь рынок растет лишь за счет интернета, общий рост рекламных затрат составил 3%, до 227 млрд руб. Аналогичные темпы сохранятся по итогам всего года, считают в GroupM. По данным IAB Russia, объем интернет-рекламы в России за первое полугодие вырос на 19%, до 110,8 млрд руб. Лидирует по темпам роста видеореклама outstream (в тексте или ленте социальной сети), затраты на которую практически удвоились, до 1,8 млрд руб. Объем рекламы в результатах поиска вырос на 15%, до 47,2 млрд руб., а таргетированной интернет-рекламы — на 27%, до 44,9 млрд руб.

По итогам года можно ожидать роста интернет-рекламы на 21–23%, считает директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов.

Объем рынка рекламы по итогам первого полугодия 2019 года Сегмент рынка Объем (млрд руб.) Динамика Телевидение 81-82 -9,00% в т. ч. основные каналы 78-79 -10,00% нишевые каналы 3,2-3,3 -2,00% Радио 7,3-7,5 -4,00% Пресса 7,4-7,6 -16,00% в т. ч. газеты 2,8-2,9 -24,00% журналы 4,6-4,7 -11,00% Out of Home 20,7-21,1 -3,00% в т. ч. наружная реклама 16,9-17,1 -3,00% транзитная реклама 2,2-2,4 6,00% Indoor-реклама 1,2-1,3 -6,00% реклама в кинотеатрах 0,38 -16,00% Интернет* 109-110 20,00% в т. ч. Search 47-47,5 15,00% Видео (инстрим)** 5,4-5,6 10,00% Прочее 56,5-57 24,00% Итого 226-228 3,00% открыть таблицу в новом окне Источник: Ассоциация Коммуникационных Агентств России

«Бюджет таргетированной рекламы растет за счет крупных рекламодателей, а значит, это как раз те самые деньги, которые уходят из других медиа. Эта тенденция не может не продолжиться»,— уверен он. Доля ТВ в долгосрочной перспективе будет сокращаться, все традиционные медиа будут терять бюджеты, пока не цифровизируются полностью, согласен управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

Валерия Лебедева