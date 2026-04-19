Нейрослоп утомил покупателей
Стоит ли бизнесу отказываться от ИИ, чтобы не потерять аудиторию
Клиенты против нейрослопа: половина покупателей уходит к конкурентам, которые не используют искусственный интеллект. Это следует из результатов опроса американской исследовательской компании Gartner. После ажиотажа на первых порах аудитория начала уставать от нейроконтента, считают аналитики.
Еще к рождественскому сезону 2024-го Coca-Cola представила сгенерированные рекламные ролики. Лица персонажей были искажены, а колеса легендарных грузовиков крутились в обратную сторону. Тогда кампанию назвали сырой и дешевой. Сейчас пользователи легко отличают сгенерированный контент от настоящего, и бизнесу приходится менять стратегию, отметил руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:
«Когда крупнейшие компании стали использовать искусственный интеллект в создании рекламных роликов, имиджевых кампаний, чтобы, во-первых, протестировать технологию, а во-вторых, посмотреть на эффект, вначале, безусловно, это работало, случался wow-эффект. Через какое-то время доверие к коммуникациям, созданным с помощью ИИ, очень сильно упало.
Есть спрос на реальных людей со своими недостатками, поэтому мы сейчас все чаще видим в рекламе крупнейших брендов фотографии людей с прыщиками, родинками и морщинками, потому что это жизнь. В своем бизнесе я вижу, что рекламные ролики, как и имиджи, созданные с использованием нейросетей, становятся уделом малых и средних компаний. Когда речь идет о производстве, съемке серьезных роликов, то мы всегда используем настоящих актеров.
Сейчас во во всех странах мира готовятся серьезные законодательные ограничения на использование искусственного интеллекта. В Южной Корее такие меры уже становятся реальностью: вы обязаны маркировать любые изображения, если они сгенерированы ИИ. В противном случае могут грозить штрафы до $20 тыс. И принятие этого закона еще больше усилит разграничение между реальным изображением и изображением, сгенерированным нейросетью».
По данным исследования агентства Lampa и холдинга «Рамблер», в России более половины клиентов хуже относятся к брендам, которые скрывают использование ИИ. “Ъ FM” узнал у предпринимателей и топ-менеджеров, есть ли сейчас смысл намеренно отказываться от сгенерированного контента.
Основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч: «У нас было собрание по SMM. Ролик, который был создан одним из наших креаторов с помощью ИИ, получился самым охватным. То есть интерес к этому направлению есть, и сказать, что кто-то от чего-то отказывался бы, я не могу. У нас, наоборот, мне кажется, потребители очень это поддерживают. Мы сейчас внедряем в юридическую, бухгалтерскую службы ИИ-агентов. Это для меня гораздо более важно».
Основатель бренда одежды BAON Илья Ярошенко: «Юристы у нас на 90% уже в ИИшке. Кто первым перешел? Как раз юристы и дизайнеры. Это удобно и проще, этому не надо учиться, они сами научились. Но есть, как, наверное, во всех компаниях, сотрудники, которые категорически против чего-либо нового. Это было всегда. Мы такие технологии используем, но и реальная фотосъемка у нас происходит. Так как у некоторых маркетплейсов есть требования, касающиеся настоящих фото. То есть и так, и так мы работаем».
Эксперт по биржевым стратегиям, основатель инвестклуба «Союзники» Александр Бутманов: «Пользователи любят человеческое отношение. Есть большой нюанс. Если мы говорим про алгоритмические стратегии или экономические обзоры, рекомендации с инвестициями, то пользователь все-таки скоро уже совсем научится верифицировать, кто это пишет, умеет ли этот автор обращаться с нейронками. Хорошо использованная, понятая нейронка не выдаст то, что ее использовал, собственно говоря, оператор. Нейронка является вообще-то агрегатором и суммарайзером поиска. Важно, что люди перестали спрашивать, как вы пришли к этому результату. Они либо потребляют, либо нет».
По данным «Информзащиты», две трети предприятий в России никак не оценивают безопасность нейросетей перед их внедрением. И уже четыре из пяти компаний, так или иначе, пострадали из-за использования искусственного интеллекта. В мировой практике схожие цифры. В Cisco выяснили, что в прошлом году почти 86% бизнесменов пожаловались на неприятные инциденты, связанные с нейросетями. Причем большая часть проблем — от слива данных до непреднамеренного уничтожения баз — случалась именно при использовании генеративных моделей.