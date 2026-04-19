Нейрослоп утомил покупателей

Клиенты против нейрослопа: половина покупателей уходит к конкурентам, которые не используют искусственный интеллект. Это следует из результатов опроса американской исследовательской компании Gartner. После ажиотажа на первых порах аудитория начала уставать от нейроконтента, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Еще к рождественскому сезону 2024-го Coca-Cola представила сгенерированные рекламные ролики. Лица персонажей были искажены, а колеса легендарных грузовиков крутились в обратную сторону. Тогда кампанию назвали сырой и дешевой. Сейчас пользователи легко отличают сгенерированный контент от настоящего, и бизнесу приходится менять стратегию, отметил руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Когда крупнейшие компании стали использовать искусственный интеллект в создании рекламных роликов, имиджевых кампаний, чтобы, во-первых, протестировать технологию, а во-вторых, посмотреть на эффект, вначале, безусловно, это работало, случался wow-эффект. Через какое-то время доверие к коммуникациям, созданным с помощью ИИ, очень сильно упало.

Есть спрос на реальных людей со своими недостатками, поэтому мы сейчас все чаще видим в рекламе крупнейших брендов фотографии людей с прыщиками, родинками и морщинками, потому что это жизнь. В своем бизнесе я вижу, что рекламные ролики, как и имиджи, созданные с использованием нейросетей, становятся уделом малых и средних компаний. Когда речь идет о производстве, съемке серьезных роликов, то мы всегда используем настоящих актеров.

Сейчас во во всех странах мира готовятся серьезные законодательные ограничения на использование искусственного интеллекта. В Южной Корее такие меры уже становятся реальностью: вы обязаны маркировать любые изображения, если они сгенерированы ИИ. В противном случае могут грозить штрафы до $20 тыс. И принятие этого закона еще больше усилит разграничение между реальным изображением и изображением, сгенерированным нейросетью».

По данным исследования агентства Lampa и холдинга «Рамблер», в России более половины клиентов хуже относятся к брендам, которые скрывают использование ИИ. “Ъ FM” узнал у предпринимателей и топ-менеджеров, есть ли сейчас смысл намеренно отказываться от сгенерированного контента.

Основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч: «У нас было собрание по SMM. Ролик, который был создан одним из наших креаторов с помощью ИИ, получился самым охватным. То есть интерес к этому направлению есть, и сказать, что кто-то от чего-то отказывался бы, я не могу. У нас, наоборот, мне кажется, потребители очень это поддерживают. Мы сейчас внедряем в юридическую, бухгалтерскую службы ИИ-агентов. Это для меня гораздо более важно». Основатель бренда одежды BAON Илья Ярошенко: «Юристы у нас на 90% уже в ИИшке. Кто первым перешел? Как раз юристы и дизайнеры. Это удобно и проще, этому не надо учиться, они сами научились. Но есть, как, наверное, во всех компаниях, сотрудники, которые категорически против чего-либо нового. Это было всегда. Мы такие технологии используем, но и реальная фотосъемка у нас происходит. Так как у некоторых маркетплейсов есть требования, касающиеся настоящих фото. То есть и так, и так мы работаем». Эксперт по биржевым стратегиям, основатель инвестклуба «Союзники» Александр Бутманов: «Пользователи любят человеческое отношение. Есть большой нюанс. Если мы говорим про алгоритмические стратегии или экономические обзоры, рекомендации с инвестициями, то пользователь все-таки скоро уже совсем научится верифицировать, кто это пишет, умеет ли этот автор обращаться с нейронками. Хорошо использованная, понятая нейронка не выдаст то, что ее использовал, собственно говоря, оператор. Нейронка является вообще-то агрегатором и суммарайзером поиска. Важно, что люди перестали спрашивать, как вы пришли к этому результату. Они либо потребляют, либо нет».

По данным «Информзащиты», две трети предприятий в России никак не оценивают безопасность нейросетей перед их внедрением. И уже четыре из пяти компаний, так или иначе, пострадали из-за использования искусственного интеллекта. В мировой практике схожие цифры. В Cisco выяснили, что в прошлом году почти 86% бизнесменов пожаловались на неприятные инциденты, связанные с нейросетями. Причем большая часть проблем — от слива данных до непреднамеренного уничтожения баз — случалась именно при использовании генеративных моделей.

Александра Абанькова